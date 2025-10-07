https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/icisleri-bakanligi-geregi-yapildi-ihbar-hattini-hayata-geciriyor-mobil-uygulama-icin-geri-sayim-1099996470.html

İçişleri Bakanlığı, 'gereği yapıldı' ihbar hattını hayata geçiriyor: Mobil uygulama için geri sayım başladı

İçişleri Bakanlığı 'gereği yapıldı mobil ihbar hattı'nı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Asayiş ve trafik için iki ayrı bölümün yer alacağı uygulamada... 07.10.2025, Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Gereği Yapıldı' isimli mobil bir aplikasyon geliştirdiklerini açıkladı. Trafik ve asayiş için iki ayrı bölümün olacağı uygulamada, vatandaşlar doğrudan resim ve görüntü ile suç bildiriminde bulunacak. Mobil uygulama yakın zamanda hayata geçecek. 'Gereği Yapıldı' uygulamasını anlattı'Gereği Yapıldı' isimli mobil bir aplikasyon geliştirdiklerini söyleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uygulamayla ilgili şunları dile getirdi; “Ben göreve geldiğimden beri bazı paylaşımlarımızda gereği yapıldı diyoruz. Vatandaşlarımızın sosyal medya aracılığı ile bir talebi var ya da gördüğü bir kural hatası var asayiş ya da trafik ile ilgili. Biz onla ilgili işlemleri yapıp vatandaşımıza ve kamuoyuna duyuruyoruz. Burada amaç şu, devlet kolluk ile beraber önlemek, yakalamak ve adalete teslim etmekle ilgili İçişleri Bakanlığı çalışıyor, kolluk görevini yapıyor, milletimiz de bunu bilsin diyoruz. Bunu yapınca, böyle bir hataya daha az rastlanır bir ortam, daha huzurlu bir ortam oluşturmak istiyoruz. Aplikasyonumuz iki bölümde, asayiş ve trafik ile ilgili gördüğünü bize çekecek ve gönderecek.” Mobil uygulamalara indirmek yeterli olacak"Gereği yapıldı" uygulamasının mobil cihazlara indirilmesi yeterli olacak. NTV'nin haberine göre, bu şekilde gerçek kişiler ihbar da bulunacak ve kimlikleri de gizli tutulacak. Bu durum, yasalara aykırı davrananlar için de caydırıcı olacak. Aynı zamanda gereksiz ihbarın da önüne geçilecek. Çekilen görüntü veya resim bu uygulama ile anında bakanlığa ulaşacak.

