https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/bakan-yerlikaya-trafikte-yeni-donemin-detaylarini-acikladi-1099976911.html

Bakan Yerlikaya, trafikte yeni dönemin detaylarını açıkladı: Bunları yapanın ehliyeti gidecek, aracı bağlanacak

Bakan Yerlikaya, trafikte yeni dönemin detaylarını açıkladı: Bunları yapanın ehliyeti gidecek, aracı bağlanacak

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik cezalarının artırılmasına yönelik yeni düzenlemelerin detaylarını açıkladı. Yeni dönemde, ambulans ve itfaiyeye yol... 07.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-07T10:55+0300

2025-10-07T10:55+0300

2025-10-07T11:13+0300

türki̇ye

ali yerlikaya

trafik

trafik kazası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1e/1098937403_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e25be30ab37ab461ddf630b638b1c8fb.jpg

TBMM'de bu hafta trafik cezalarının artırılmasınsa yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşülecek. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni dönemin ayrıntılarını açıklayarak, kurallara uymayan sürücüler için caydırıcı cezaların devreye alınacağını bildirdi. Bakan Yerlikaya, 30 kilometre hız limitli okul ve hastane önlerinde 76 kilometre hızla gidenlerin 30, 86'yla gidenlerin 60, 96'yla gidenlerin 90 gün ehliyetinin alınacağını söyledi. Bakanı Yerlikaya, yeni kanun teklifinde 5 yılda 2 kere ambulans ve itfaiye araçlarına yol vermeyenlerin ehliyetlerinin iptal edileceğini sözlerine ekledi.Yeni trafik cezaları açıklandıBakan Yerlikaya şunları kaydetti:"Barem sistemini getirdik. Bir ayrım yaptık; yerleşim yeri içi, yerleşim yeri dışı... Yerleşim yeri içindeki can kayıplarını inceledik. 30,50,80 limit olan yerlere baktık. 30 kilometre limit olan yani okul ve hastane önlerinde 76'yla yakalanırsanız ehliyeti aynı gün 30 gün geri alıyoruz. Para cezalarından bahsetmiyorum. 76'dan itibaren 30 gün eğer 86 oluyorsa 60 gün ehliyetini alıyoruz. 30'la gitmesi gereken yerde 96'yla geçerse 90 gün ehliyetini alıyoruz. Geriye doğru bir yıl içerisinde 5 kere yaparsa psikiyatri uzmanına gözükmesi lazım.Yerleşim yeri dışında da bu barem sistemini getirdik. Yerleşimö yerleri dışında hız sınırının aşılmasıyla ilgili 90 olan bir yerde 141 ve üstünde 30 gün ehliyeti alıyoruz. 90 olan yerde 161 ve 140 olan otoyolda 161 ve üstü bir hızla yakalanırsanız 90 gün ehliyetinizi alıyoruz. Yerleşim yerleri içindeki denetimleri artıracağız. Biri makas atarsa 60 gün ehliyetini alıyoruz. Ters yönde gitme için yolların riskine göre modüllendirdik. Yerleşim yeri bölünmüş yol ise daha riskli... Şehir dışı bölünmüş otoyolda ise ters yönde gitmek 60 gün ehliyet ve trafikten men.En büyük şikayetlerden birisi de düğün konvoyları. Bunun cezası 60 gün ehliyetini alıyoruz ve aracı bağlıyoruz.Trafikte saldırının cezası 60 gün ehliyetini alıyoruz. 10 milyonda bir kişinin bile bunu yapmaya cesaret edememesi için bu kurallar.Bir ambulans zamanına hastaneye gelirse o kişinin hayatta kalma olasılığı yüzde 40 artar.Ambulansa yol vermeyenin 30 gün aracını bağlayıp ehliyetini alıyoruz.Bu ihlalin devamı hususunda 5 yılda iki kere yaparsa ehliyet tamamen iptal ediliyor.Cep telefonuyla araç kullanmak kaza riskini 4 kat artırıyor. Buradaki sistemimizde yenilikler var.Bir yıl içerisinde 5 bin, ikincisinde 10 bin, üçüncü kez 20 bin lira ve 30 gün ehliyeti alıyoruz.Kırmızı ışık trafikte en basit kural. 2024 yılında 137 insan maalesef ışık kural ihlalinden vefat etti.Bir yıl içerisinde 6 barem yaptık. Bir yıl içerisinde 3 defa kural ihlali yaptıysanız ehliyeti 30 gün alıyoruz. 6 defa kırmızı ışık ihlalinde ehliyeti iptal ediyoruz.Motosikletli araç sayıları hızla artıyor. Bu yıl 7 milyon araç sayısını aşacak. 5 araçtan biri motosiklet.Bin 584 motosiklet sürücüsü vefat etti. Motosiklet denetimlerini yüzde 114 artırdık.Denetimler arttı ancak ölümler azalmadı.Sürücülerin akrobatik hareket yapmanın cezası 60 gün ehliyetini alıyoruz.Yarış yaparsa sürücü belgesini 2 yıl alıyoruz, 60 gün trafikten men ediyoruz.Alkol ve uyuşturucu bunlar maalesef iradenin zayıfladığı en uç durumlar. Biz bununla ilgili denetimlere ve kaza sayılarına baktık.Biz burada 3 kez ve fazlasını yaparsa 5 yıl ehliyetini alıyoruz.Uyuşturucu maddeyle araç kullanmanın cezası ise direkt sürücü belgesi iptali.Emniyet kemeri kullanmanın cezası kaza riskini yüzde 50 azaltır. 4 kez ve daha fazlasında 30 gün sürücü belgesini alıyoruz. 15 yaş altı kemersiz bin 126 kişi vefat etti.Araçta yüksek sesli müzik dinlemek asayiş sorunu haline geliyor.Aracı alıyoruz, mekanizmayı söküyoruz ve 30 gün trafikten men ediyoruz.Drift yapan araçların para cezası 140 bin lira. Drifti yapsınlar trafiğe kapalı alanda.Arkadaş dursan ceza yazılacak. 60 gün belgesini alıyoruz.Eski cezası 2 bin 270 liraydı. Şu an ise 200 bin lira."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/yargitaydan-emsal-karar-cep-telefonundaki-kayit-sekli-hakaret-sayildi-tazminat-karari-verildi-1099976539.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ali yerlikaya, trafik cezaları, ehliyet iptali, barem sistemi, ambulansa yol vermeme, kırmızı ışık ihlali, hız sınırı, drift cezası,