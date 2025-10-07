Türkiye
Evrende yeni gizem: En güçlü ve en uzak kozmik radyo halkası tespit edildi
Evrende yeni gizem: En güçlü ve en uzak kozmik radyo halkası tespit edildi

Bilim insanları, şimdiye dek keşfedilen en uzak ve en güçlü dev radyo halkasını ortaya çıkardı. Milyarlarca ışık yılı ötedeki bu devasa yapı, galaksilerden ve kara deliklerden fırlayan enerjik rüzgarların izlerini taşıyor.
Astronomlar, evrende şimdiye kadar keşfedilen en güçlü ve en uzak 'tuhaf radyo halkasını' bulduklarını açıkladı. Bu dev yapılar, yalnızca radyo dalgalarıyla görülebilen, galaksileri çevreleyen soluk ışık halkaları olarak tanımlanıyor. İlk kez sadece altı yıl önce fark edilen bu halkalardan bugüne kadar çok az sayıda tespit edilmişti. Çoğu, Samanyolu’nun 10 ila 20 katı büyüklüğünde.

Rekor kıran keşif

Hindistan’daki Mumbai Üniversitesi öncülüğünde çalışan bilim insanları, amatör bilimcilerin katkıları sayesinde olağanüstü bir buluş yaptı. Keşfedilen yeni yapı, evrenin bugünkü yaşının yarısı kadar eski bir döneme ait. Araştırmacılar, bu halkayı şimdiye kadar görülen en uzak ve en güçlü tuhaf radyo halkası olarak tanımladı. Üstelik bu yapı bir değil, iki kesişen halka içeriyor. Böyle bir özellik, bugüne kadar yalnızca bir başka halkada görülmüştü ve bilim insanlarının ilgisini daha da artırdı.

Gelecek keşiflere kapı araladı

Araştırmacılar, yakında faaliyete geçecek olan Square Kilometre Array (SKA) gibi dev teleskoplar sayesinde çok daha fazla tuhaf radyo halkasının keşfedileceğini öngörüyor.
Ayrıca yeni nesil optik gökyüzü araştırmaları, bu gizemli halkaların hangi galaksilerden kaynaklandığını ve nasıl oluştuğunu anlamayı kolaylaştıracak.
