Uzayın derinliklerinden gelen sır: Güneş Sistemi’nden daha eski maddeler keşfedildi
NASA’nın Bennu asteroidinden getirdiği örnekler, insanlığın evrene dair bildiklerini sarsacak türden. Bilim insanları, bu tozların Güneş’ten bile daha yaşlı... 22.08.2025, Sputnik Türkiye
NASA’nın Osiris Rex uzay aracı, 2023’te Bennu asteroidine kısa bir temas yaparak yaklaşık 120 gram toz ve kaya örneği getirdi. Dünya’ya ulaştırılan bu parçalar, bilim insanlarının deyimiyle zaman kapsülü niteliğinde. Yapılan analizlerde, milyarlarca yıl önce ölen yıldızlardan geriye kalan tozların bu örneklerde bulunduğu ortaya çıktı. Yani bu parçacıklar, Güneş doğmadan önce bile varlığını sürdürüyordu. Arizona Üniversitesi’nden Profesör Jessica Barnes, keşfin büyüklüğünü, “Verilerimiz, Bennu’nun ana asteroitinin Satürn’ün ötesinde, Güneş Sistemi’nin uzak köşelerinde oluştuğunu gösteriyor” sözleriyle anlattı.Yaşamın izleri olabilir Örneklerde ayrıca organik maddeler ve yaşamın yapı taşları da bulundu. Bu bulgular, Dünya’daki yaşamın başlangıcında rol oynayan elementlerin uzaydan gelmiş olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Londra Doğa Tarihi Müzesi’nden Profesör Sara Russell ise, "Güneşimizin doğduğu döneme ait eşsiz bir fotoğrafa bakıyoruz. Bazı tozlar milyarlarca yıl boyunca neredeyse hiç değişmeden kalmış” dedi. Araştırmalar, bu örneklerde 4,5 milyar yıldan daha uzun bir süre önce başlayan su kaynaklı kimyasal tepkimeler olduğunu da gösterdi. Yani Bennu, Dünya daha tam oluşmadan önce bile suyun etkisi altında kalmıştı.Bilim dünyasında heyecan Bilim insanlarına göre Bennu’dan gelen bu parçalar, yalnızca bir asteroidin kalıntısı değil, aynı zamanda Güneş Sistemi’nin doğum belgesi gibi.
NASA’nın Osiris Rex uzay aracı, 2023’te Bennu asteroidine kısa bir temas yaparak yaklaşık 120 gram toz ve kaya örneği getirdi. Dünya’ya ulaştırılan bu parçalar, bilim insanlarının deyimiyle zaman kapsülü niteliğinde. Yapılan analizlerde, milyarlarca yıl önce ölen yıldızlardan geriye kalan tozların bu örneklerde bulunduğu ortaya çıktı. Yani bu parçacıklar, Güneş doğmadan önce bile varlığını sürdürüyordu. Arizona Üniversitesi’nden Profesör Jessica Barnes, keşfin büyüklüğünü, “Verilerimiz, Bennu’nun ana asteroitinin Satürn’ün ötesinde, Güneş Sistemi’nin uzak köşelerinde oluştuğunu gösteriyor” sözleriyle anlattı.
Örneklerde ayrıca organik maddeler ve yaşamın yapı taşları da bulundu. Bu bulgular, Dünya’daki yaşamın başlangıcında rol oynayan elementlerin uzaydan gelmiş olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Londra Doğa Tarihi Müzesi’nden Profesör Sara Russell ise, "Güneşimizin doğduğu döneme ait eşsiz bir fotoğrafa bakıyoruz. Bazı tozlar milyarlarca yıl boyunca neredeyse hiç değişmeden kalmış” dedi.
Araştırmalar, bu örneklerde 4,5 milyar yıldan daha uzun bir süre önce başlayan su kaynaklı kimyasal tepkimeler olduğunu da gösterdi. Yani Bennu, Dünya daha tam oluşmadan önce bile suyun etkisi altında kalmıştı.
Bilim insanlarına göre Bennu’dan gelen bu parçalar, yalnızca bir asteroidin kalıntısı değil, aynı zamanda Güneş Sistemi’nin doğum belgesi gibi.