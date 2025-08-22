https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/uzayin-derinliklerinden-gelen-sir-gunes-sisteminden-daha-eski-maddeler-kesfedildi-1098770026.html

Uzayın derinliklerinden gelen sır: Güneş Sistemi’nden daha eski maddeler keşfedildi

Uzayın derinliklerinden gelen sır: Güneş Sistemi’nden daha eski maddeler keşfedildi

Sputnik Türkiye

NASA’nın Bennu asteroidinden getirdiği örnekler, insanlığın evrene dair bildiklerini sarsacak türden. Bilim insanları, bu tozların Güneş’ten bile daha yaşlı... 22.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-22T15:00+0300

2025-08-22T15:00+0300

2025-08-22T15:00+0300

dünya

güneş

dünya

satürn

asteroit

uzay

su

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/16/1098769990_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_bd1444b211d6cfba6ff7d4490e1831da.jpg

NASA’nın Osiris Rex uzay aracı, 2023’te Bennu asteroidine kısa bir temas yaparak yaklaşık 120 gram toz ve kaya örneği getirdi. Dünya’ya ulaştırılan bu parçalar, bilim insanlarının deyimiyle zaman kapsülü niteliğinde. Yapılan analizlerde, milyarlarca yıl önce ölen yıldızlardan geriye kalan tozların bu örneklerde bulunduğu ortaya çıktı. Yani bu parçacıklar, Güneş doğmadan önce bile varlığını sürdürüyordu. Arizona Üniversitesi’nden Profesör Jessica Barnes, keşfin büyüklüğünü, “Verilerimiz, Bennu’nun ana asteroitinin Satürn’ün ötesinde, Güneş Sistemi’nin uzak köşelerinde oluştuğunu gösteriyor” sözleriyle anlattı.Yaşamın izleri olabilir Örneklerde ayrıca organik maddeler ve yaşamın yapı taşları da bulundu. Bu bulgular, Dünya’daki yaşamın başlangıcında rol oynayan elementlerin uzaydan gelmiş olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Londra Doğa Tarihi Müzesi’nden Profesör Sara Russell ise, "Güneşimizin doğduğu döneme ait eşsiz bir fotoğrafa bakıyoruz. Bazı tozlar milyarlarca yıl boyunca neredeyse hiç değişmeden kalmış” dedi. Araştırmalar, bu örneklerde 4,5 milyar yıldan daha uzun bir süre önce başlayan su kaynaklı kimyasal tepkimeler olduğunu da gösterdi. Yani Bennu, Dünya daha tam oluşmadan önce bile suyun etkisi altında kalmıştı.Bilim dünyasında heyecan Bilim insanlarına göre Bennu’dan gelen bu parçalar, yalnızca bir asteroidin kalıntısı değil, aynı zamanda Güneş Sistemi’nin doğum belgesi gibi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/gizemli-nesne-bilim-dunyasini-karistirdi-nasa-marsta-kafatasi-mi-buldu-1095659678.html

güneş

satürn

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güneş, dünya, satürn, asteroit, uzay, su