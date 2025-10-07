Türkiye
Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı
Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı
07.10.2025
Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık sosyal medya hesabından gözaltına alındığını açıkladı.Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındıKocabıyık 'Gözaltına alındım' paylaşımı yaptı.AK Parti'den ihraç edilmiştiAK Parti'de 25 ve 26. dönemde İzmir Milletvekili olarak görev yapan Hüseyin Kocabıyık, tedbirli kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Kocabıyık hakkında kurul 11 Nisan'da kararını açıklamış ve Kocabıyık'ın partisinden ihraç edilmesine karar verdiğini duyurmuştu.Hüseyin Kocabıyık kimdir? Hüseyin Kocabıyık hangi partili?Hüseyin Kocabıyık, 1963 yılında Konya'da dünyaya geldi. İlk-orta-lise öğrenimini Konya'da, yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi DTCF de tamamladı.Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden master derecesi aldı. 1993-1994 yılları arasında profesyonel yöneticilik yaptı. 1995-1999 yılları arasında Başbakan başdanışmanı sıfatıyla 53-54 ve 55. Hükümetlerle çalıştı.2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Genel Sekreteri görevinde bulundu. Sabah ve Yeni Asır Gazetelerinde yazar olarak çalıştı. 2014-2015 yıllarında Turkuvaz Medya Ege Temsilcisi olarak görev yaptı.TBMM 25.ve 26 dönem İzmir milletvekilidir. Evli ve bir erkek çocuk sahibidir.
hüseyin kocabıyık kimdir? eski ak parti milletvekili hüseyin kocabıyık'ın hayatı
hüseyin kocabıyık kimdir? eski ak parti milletvekili hüseyin kocabıyık'ın hayatı

Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı

10:48 07.10.2025 (güncellendi: 11:00 07.10.2025)
Ayrıntılar geliyor
Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı. Kocabıyık, Nisan 2025'te AK Parti'den ihraç edilmişti.
Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık sosyal medya hesabından gözaltına alındığını açıkladı.

Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı

Kocabıyık 'Gözaltına alındım' paylaşımı yaptı.

AK Parti'den ihraç edilmişti

AK Parti'de 25 ve 26. dönemde İzmir Milletvekili olarak görev yapan Hüseyin Kocabıyık, tedbirli kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.
Kocabıyık hakkında kurul 11 Nisan'da kararını açıklamış ve Kocabıyık'ın partisinden ihraç edilmesine karar verdiğini duyurmuştu.
Ahmet Sungur - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2025
TÜRKİYE
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur görevden uzaklaştırıldı
23 Eylül, 12:32

Hüseyin Kocabıyık kimdir? Hüseyin Kocabıyık hangi partili?

Hüseyin Kocabıyık, 1963 yılında Konya’da dünyaya geldi. İlk-orta-lise öğrenimini Konya’da, yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi DTCF de tamamladı.

Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden master derecesi aldı. 1993-1994 yılları arasında profesyonel yöneticilik yaptı. 1995-1999 yılları arasında Başbakan başdanışmanı sıfatıyla 53-54 ve 55. Hükümetlerle çalıştı.

2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Genel Sekreteri görevinde bulundu. Sabah ve Yeni Asır Gazetelerinde yazar olarak çalıştı. 2014-2015 yıllarında Turkuvaz Medya Ege Temsilcisi olarak görev yaptı.

TBMM 25.ve 26 dönem İzmir milletvekilidir. Evli ve bir erkek çocuk sahibidir.
