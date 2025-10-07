Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı
10:48 07.10.2025
© Fotoğraf : TwitterHüseyin Kocabıyık
© Fotoğraf : Twitter
Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı. Kocabıyık, Nisan 2025'te AK Parti'den ihraç edilmişti.
Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık sosyal medya hesabından gözaltına alındığını açıkladı.
Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı
Kocabıyık 'Gözaltına alındım' paylaşımı yaptı.
Göz altına alındım— Hüseyin Kocabıyık (@hsyk35) October 7, 2025
AK Parti'den ihraç edilmişti
AK Parti'de 25 ve 26. dönemde İzmir Milletvekili olarak görev yapan Hüseyin Kocabıyık, tedbirli kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.
Kocabıyık hakkında kurul 11 Nisan'da kararını açıklamış ve Kocabıyık'ın partisinden ihraç edilmesine karar verdiğini duyurmuştu.
Hüseyin Kocabıyık kimdir? Hüseyin Kocabıyık hangi partili?
Hüseyin Kocabıyık, 1963 yılında Konya’da dünyaya geldi. İlk-orta-lise öğrenimini Konya’da, yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi DTCF de tamamladı.
Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden master derecesi aldı. 1993-1994 yılları arasında profesyonel yöneticilik yaptı. 1995-1999 yılları arasında Başbakan başdanışmanı sıfatıyla 53-54 ve 55. Hükümetlerle çalıştı.
2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Genel Sekreteri görevinde bulundu. Sabah ve Yeni Asır Gazetelerinde yazar olarak çalıştı. 2014-2015 yıllarında Turkuvaz Medya Ege Temsilcisi olarak görev yaptı.
TBMM 25.ve 26 dönem İzmir milletvekilidir. Evli ve bir erkek çocuk sahibidir.
