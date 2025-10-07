https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/eski-ak-parti-milletvekili-huseyin-kocabiyik-gozaltina-alindi-1099977452.html

Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı

Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı. Kocabıyık, Nisan 2025'te AK Parti'den ihraç edilmişti. 07.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-07T10:48+0300

2025-10-07T10:48+0300

2025-10-07T11:00+0300

türki̇ye

hüseyin kocabıyık

ak parti

gözaltı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102578/45/1025784523_0:2:1106:624_1920x0_80_0_0_edeebc1923b30fcccaf14e3f674f7d0f.jpg

Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık sosyal medya hesabından gözaltına alındığını açıkladı.Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındıKocabıyık 'Gözaltına alındım' paylaşımı yaptı.AK Parti'den ihraç edilmiştiAK Parti'de 25 ve 26. dönemde İzmir Milletvekili olarak görev yapan Hüseyin Kocabıyık, tedbirli kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Kocabıyık hakkında kurul 11 Nisan'da kararını açıklamış ve Kocabıyık'ın partisinden ihraç edilmesine karar verdiğini duyurmuştu.Hüseyin Kocabıyık kimdir? Hüseyin Kocabıyık hangi partili?Hüseyin Kocabıyık, 1963 yılında Konya’da dünyaya geldi. İlk-orta-lise öğrenimini Konya’da, yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi DTCF de tamamladı.Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden master derecesi aldı. 1993-1994 yılları arasında profesyonel yöneticilik yaptı. 1995-1999 yılları arasında Başbakan başdanışmanı sıfatıyla 53-54 ve 55. Hükümetlerle çalıştı.2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Genel Sekreteri görevinde bulundu. Sabah ve Yeni Asır Gazetelerinde yazar olarak çalıştı. 2014-2015 yıllarında Turkuvaz Medya Ege Temsilcisi olarak görev yaptı.TBMM 25.ve 26 dönem İzmir milletvekilidir. Evli ve bir erkek çocuk sahibidir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/icisleri-bakanligi-duyurdu-yahsihan-belediye-baskani-ahmet-sungur-gorevden-uzaklastirildi-1099595052.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hüseyin kocabıyık kimdir? eski ak parti milletvekili hüseyin kocabıyık'ın hayatı