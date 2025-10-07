https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/yargitaydan-emsal-karar-cep-telefonundaki-kayit-sekli-hakaret-sayildi-tazminat-karari-verildi-1099976539.html

Yargıtay’dan emsal karar: Cep telefonundaki kayıt şekli hakaret sayıldı, tazminat kararı verildi

Uşak'ta görülen boşanma davasında Yargıtay, eşini cep telefonuna "tombik" olarak kaydeden erkeği ağır kusurlu buldu. Mahkeme, erkeğin eşine yönelik hakaret... 07.10.2025

Uşak 3. Aile Mahkemesi’nde görülen karşılıklı boşanma davası, Yargıtay’ın dikkat çeken bir kararına konu oldu. Kadın, Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesi uyarınca “evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını” belirterek dava açtı. Sabah'ın haberine göre, erkek ise eşine yönelik çeşitli suçlamalarda bulunarak karşı dava açtı.Cep telefonuna böyle kaydetmişYargılama sürecinde, erkeğin kadına “Babam hasta, ameliyat olacak, para ver bana. Defol git, yüzünü görmek istemiyorum. Suratını şeytan görsün” gibi ifadeler içeren mesajlar gönderdiği tespit edildi. Ayrıca, eşini cep telefonuna “tombik” olarak kaydettiği belirlendi.Mahkeme bu davranışların duygusal ve ekonomik şiddet içerdiğine hükmetti.İddialar delillerle desteklenemediErkek tarafı, eşine yönelik sadakatsizlik suçlamasında bulundu ancak mahkeme, bu iddiayı destekleyecek kesin ve açık delil sunulmadığı gerekçesiyle iddiayı reddetti. Dosyada yer alan ifadelerde, kadının evde başka bir erkekle bulunduğu iddiasına ilişkin olarak “sadece kitap getirme” açıklaması yer aldı ve fiziksel yakınlık veya ilişkiyi doğrulayan bir delil bulunmadı.Yargıtay, bu durumda kadının sadakatsizlik iddiasının kanıtlanmadığını, erkeğin ise eşine yönelik hakaret, ekonomik baskı ve aşağılayıcı davranışlarının daha ağır olduğunu vurguladı.Yargıtay: Erkek ağır kusurluYargıtay kararında, tarafların karşılıklı kusurları değerlendirildi. Kadının bazı sosyal medya paylaşımlarının “sarsıcı davranış” olarak değerlendirilebileceği belirtildi ancak bu durumun boşanmaya neden olan olaylarda asıl etkili neden olmadığı ifade edildi.Mahkeme, erkeğin ağır kusurlu, kadının ise daha az kusurlu olduğuna hükmetti.Boşanmanın, Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesi kapsamında “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” gerekçesiyle gerçekleştiği belirtildi.Kadına maddi ve manevi tazminat kararıYargıtay, kadın lehine maddi ve manevi tazminata hükmetti. Kararda, erkeğin hakaret içeren söylemleri, küçültücü davranışları ve ekonomik şiddet uygulamasının boşanmaya yol açan başlıca nedenler olduğu ifade edildi.Ayrıca, mahkeme, çocuğun ihtiyaçları ve tarafların ekonomik durumları dikkate alındığında belirlenen nafaka miktarının yetersiz olduğu sonucuna vardı. Yargıtay, iştirak nafakasının yeniden değerlendirilmesi yönünde karar vererek dosyayı geri gönderdi.

