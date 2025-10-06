https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/vedat-milor-ozel-okul-fiyatlarina--isyan-etti-fizik-dersine-newton-biyolojiye-darwin-girsin-1099948275.html
Vedat Milor, özel okul fiyatlarına isyan etti: 'Fizik dersine Newton, biyolojiye Darwin girsin'
Oğlunu özel okula kaydettirdiğini söyleyen ünlü gurme Vedat Milor, okula ödediği para karşılığında derslere de “Newton, Darwin, Shakespeare, Ronaldo ve Bach gibi isimlerin girmesini beklediklerini” söyledi. Milor'un paylaşımı sosyal medyada gündem olurken binlerce destek mesajı geldi. 'Fizik dersine Newton, beslenme dersine ben gireyim'Okulların açılmasıyla birlikte özel okul fiyatlarındaki artış da birçok velinin bütçesini zorluyor. Oğlunu özel okula kaydettirdiğini belirten Vedat Milor da, yüksek fiyatlara isyan etti. Sosyal medyasından paylaşım yapan Milor, "Oğlumu özel liseye kayıt ettirdim. Verdiğimiz ücret uyarınca beklediğimiz eğitmen kadrosu şu şekilde:Matematik : Cahit ArfFizik: Isaac NewtonKimya : Marie CurieBiyoloji: Charles DarwinTürk Dili ve Edebiyatı: Yaşar Kemal İngilizce : William ShakespeareTarih : HeredotCoğrafya: İbn-i HaldunFelsefe Mantık : Immanuel Kantİnkılap Tarihi ve Atatürkçülük : Mahmut Esat BozkurtDin Kültürü ve Ahlak : SocratesBeden Eğitimi : Cristiano RonaldoMüzik: Johann Sebastian BachSeçmeli ders Almanca : GoetheBeslenme Alışkanlığı: Vedat MilorRehber Öğretmen: Doğan Cüceloğlu"
