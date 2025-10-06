https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/vedat-milor-ozel-okul-fiyatlarina--isyan-etti-fizik-dersine-newton-biyolojiye-darwin-girsin-1099948275.html

Vedat Milor, özel okul fiyatlarına isyan etti: 'Fizik dersine Newton, biyolojiye Darwin girsin'

Vedat Milor, özel okul fiyatlarına isyan etti: 'Fizik dersine Newton, biyolojiye Darwin girsin'

Sputnik Türkiye

Ünlü gurme Vedat Milor, özel okul fiyatlarındaki artışa isyan etti. Milor, verilen para karşılığında hangi derslere kimlerin girmesi gerektiğini de tek tek... 06.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-06T12:17+0300

2025-10-06T12:17+0300

2025-10-06T12:17+0300

yaşam

vedat milor

ronaldo

doğan cüceloğlu

darwin

özel okul

özel okul fiyatları

özel okul ücretleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104003/18/1040031896_3:0:1203:675_1920x0_80_0_0_319e08805bb4e4a7e8b4b5a2f8806592.jpg

Oğlunu özel okula kaydettirdiğini söyleyen ünlü gurme Vedat Milor, okula ödediği para karşılığında derslere de “Newton, Darwin, Shakespeare, Ronaldo ve Bach gibi isimlerin girmesini beklediklerini” söyledi. Milor'un paylaşımı sosyal medyada gündem olurken binlerce destek mesajı geldi. 'Fizik dersine Newton, beslenme dersine ben gireyim'Okulların açılmasıyla birlikte özel okul fiyatlarındaki artış da birçok velinin bütçesini zorluyor. Oğlunu özel okula kaydettirdiğini belirten Vedat Milor da, yüksek fiyatlara isyan etti. Sosyal medyasından paylaşım yapan Milor, "Oğlumu özel liseye kayıt ettirdim. Verdiğimiz ücret uyarınca beklediğimiz eğitmen kadrosu şu şekilde:Matematik : Cahit ArfFizik: Isaac NewtonKimya : Marie CurieBiyoloji: Charles DarwinTürk Dili ve Edebiyatı: Yaşar Kemal İngilizce : William ShakespeareTarih : HeredotCoğrafya: İbn-i HaldunFelsefe Mantık : Immanuel Kantİnkılap Tarihi ve Atatürkçülük : Mahmut Esat BozkurtDin Kültürü ve Ahlak : SocratesBeden Eğitimi : Cristiano RonaldoMüzik: Johann Sebastian BachSeçmeli ders Almanca : GoetheBeslenme Alışkanlığı: Vedat MilorRehber Öğretmen: Doğan Cüceloğlu"

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/universite-ogrencilerinin-kiralik-ev-telasi-bitmedi-ankarada-bolge-bolge-kiralar-ne-kadar-1099394177.html

darwin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vedat milor, ronaldo, doğan cüceloğlu, darwin , özel okul, özel okul fiyatları, özel okul ücretleri