Üniversite öğrencilerinin kiralık ev telaşı bitmedi: Ankara'da bölge bölge kiralar ne kadar?
Üniversite öğrencilerinin kiralık ev telaşı bitmedi: Ankara'da bölge bölge kiralar ne kadar?
Ankara'da üniversiteler açılmak üzere ama öğrencilerinin kiralık koşturması sürüyor. En aşağı 20 bin liradan başlayan kiralık dairelerde mobilya da olursa bu... 19.09.2025
Üniversitelerin açılış tarihleri yaklaşıyor, Ankara'da da öğrencilerin kiralık ev arayışları hız kazandı. Öğrenciler, ağırlıklı olarak üniversitelere yakın semtleri veya toplu ulaşımla tek vesait ulaşılabilen bölgeleri tercih ediyor.Ankara'da 8'i devlet 13'ü de vakıf olmak üzere 21 üniversite bulunuyor. Uzun yıllardır üniversite öğrencilerinin en yoğun tercih ettiği bölgeler Cebeci, Tandoğan, Bahçelievler ve 100. yıl oldu. Özel üniversite sayısının artmasıyla bu rotalar İncek, Çayyolu ve Ümitköy bölgelerine de kaydı.Ankara'da ev fiyatları: Üniversite öğrencilerinin kiralık ev telaşıÖğrenciler bütçelerinin el verdiği ölçüde ev tutuyor. Kiraya daha fazla pay ayırabilen öğrenciler 1+1'e yönelirken, 3-4 öğrencinin biraz daha büyük bir evi paylaştığı da oluyor.Özellikle ulaşımın daha zor olduğu İncek'te Ufuk Üniversitesi ve Atılım Üniversitesi, Beytepe'de ise Hacettepe Üniversitesi'nin kampüsü bulunuyor. Bu bölgelerde özellikle 1+1 dairelere talep yoğun.'Güvenlikli sitede 1+1'ler 22 binden başlıyor'Sputnik'e konuşan gayrimenkul uzmanı Ahmet Murat Öztürk "İncek'te 1+1'ler güvenlikli siteyse 27-28 bin liradan başlıyor. Tek bina, 3-4 katlı yapılarda ise 22-23 bin liraya bulunabiliyor. Bazıları küçük oluyor, yolu yapılmamış bölgelerde daha uygun fiyatlar görülebiliyor" ifadelerini kullandı.Üniversiteye yakın en uygun ev fiyatı ne kadar?Peki bu fiyatlar Çankaya ve Yenimahalle civarında nasıl? Öztürk, öğrencilerin yoğunlukla ev aradığı bölgelerde 20 bin TL'nin altında daire bulmanın neredeyse imkansız olduğunu dile getirdi ve "En uygun yerde bile 20 bin liradan düşük bulma zor. Mobilya durumuna göre 30-40 bin liraya çıkabiliyor" değerlendirmesi öne çıkıyor.Merkezde 1+1'ler ne kadar?Ev sahipleri öğrenciye ev kiralamaya nasıl bakıyor?Ankara'da kaç üniversite var?Türkiye'de İstanbul'un ardından en çok üniversite bulunan şehir 21 üniversite ile Ankara.Devlet Üniversiteleri:Vakıf (Özel) Üniversiteler:
08:58 19.09.2025 (güncellendi: 09:28 19.09.2025)
Üniversitelerin açılış tarihleri yaklaşıyor, Ankara’da da öğrencilerin kiralık ev arayışları hız kazandı. Öğrenciler, ağırlıklı olarak üniversitelere yakın semtleri veya toplu ulaşımla tek vesait ulaşılabilen bölgeleri tercih ediyor.
Ankara'da 8'i devlet 13'ü de vakıf olmak üzere 21 üniversite bulunuyor. Uzun yıllardır üniversite öğrencilerinin en yoğun tercih ettiği bölgeler Cebeci, Tandoğan, Bahçelievler ve 100. yıl oldu. Özel üniversite sayısının artmasıyla bu rotalar İncek, Çayyolu ve Ümitköy bölgelerine de kaydı.
Ankara'da ev fiyatları: Üniversite öğrencilerinin kiralık ev telaşı
Öğrenciler bütçelerinin el verdiği ölçüde ev tutuyor. Kiraya daha fazla pay ayırabilen öğrenciler 1+1'e yönelirken, 3-4 öğrencinin biraz daha büyük bir evi paylaştığı da oluyor.
Özellikle ulaşımın daha zor olduğu İncek’te Ufuk Üniversitesi ve Atılım Üniversitesi, Beytepe’de ise Hacettepe Üniversitesi’nin kampüsü bulunuyor. Bu bölgelerde özellikle 1+1 dairelere talep yoğun.
'Güvenlikli sitede 1+1'ler 22 binden başlıyor'
Sputnik'e konuşan gayrimenkul uzmanı Ahmet Murat Öztürk “İncek’te 1+1’ler güvenlikli siteyse 27-28 bin liradan başlıyor. Tek bina, 3-4 katlı yapılarda ise 22-23 bin liraya bulunabiliyor. Bazıları küçük oluyor, yolu yapılmamış bölgelerde daha uygun fiyatlar görülebiliyor” ifadelerini kullandı.
Üniversiteye yakın en uygun ev fiyatı ne kadar?
Peki bu fiyatlar Çankaya ve Yenimahalle civarında nasıl? Öztürk, öğrencilerin yoğunlukla ev aradığı bölgelerde 20 bin TL’nin altında daire bulmanın neredeyse imkansız olduğunu dile getirdi ve “En uygun yerde bile 20 bin liradan düşük bulma zor. Mobilya durumuna göre 30-40 bin liraya çıkabiliyor” değerlendirmesi öne çıkıyor.
Merkezde 1+1'ler ne kadar?
Merkezi semtlerde yeni yapılarda 1+1 daireler 27 bin TL civarından başlarken, fiyatlar yukarı doğru çıkıyor.
Ev sahipleri öğrenciye ev kiralamaya nasıl bakıyor?
Ayrancı ve Gaziosmanpaşa gibi bölgeler, üniversite çevresinde olmasa da merkezî konumları sayesinde tercih ediliyor. Burada ev sahipleri çoğunlukla aile profili beklese de 2-3 öğrenci bir araya gelerek daire tutabiliyor. Ev sahiplerinin öğrenciye yaklaşımı semtlere göre değişiyor. Öğrencilerin hedef profil olduğu bölgelerde ev sahipleri kiralamaya sıcak bakarken, merkezi semtlerde bazı ev sahipleri eve zarar gelebileceği düşüncesiyle çekimser davranabiliyor.
Ankara’da kaç üniversite var?
Türkiye'de İstanbul'un ardından en çok üniversite bulunan şehir 21 üniversite ile Ankara.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu
Vakıf (Özel) Üniversiteler:
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
Lokman Hekim Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Türk Hava Kurumu Üniversitesi
Yüksek İhtisas Üniversitesi
Ostim Teknik Üniversitesi
Ankara Medipol Üniversitesi