Suriye Ordusu ve SDG gerilimi: Halep’te iki mahalleye giriş-çıkışlar kapatıldı
Suriye Ordusu ve SDG gerilimi: Halep’te iki mahalleye giriş-çıkışlar kapatıldı
Suriye Ordusu, SDG güçlerinin bulunduğu El-Şerafiyye ve Eş-Şeyh Maksud mahallelerine giden tüm yolları ve geçiş noktalarını araç trafiğine kapattı. 06.10.2025, Sputnik Türkiye
Suriye Ordusu, SDG güçlerinin kontrolündeki El-Şerafiyye ve Eş-Şeyh Maksud mahallelerine giden yolların giriş-çıkışlarını kapadı.Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, sivil araçların ve toplu taşımanın mahallelere girişine izin verilmiyor. Yerel kaynaklar, güvenlik güçlerinin mahalle sakinlerine bölgeden ayrılmaları durumunda geri dönemeyeceklerini bildirdiğini aktardı.
Suriye Ordusu ve SDG gerilimi: Halep’te iki mahalleye giriş-çıkışlar kapatıldı
19:39 06.10.2025 (güncellendi: 19:57 06.10.2025)
Suriye Ordusu, SDG güçlerinin bulunduğu El-Şerafiyye ve Eş-Şeyh Maksud mahallelerine giden tüm yolları ve geçiş noktalarını araç trafiğine kapattı.
Suriye Ordusu, SDG güçlerinin kontrolündeki El-Şerafiyye ve Eş-Şeyh Maksud mahallelerine giden yolların giriş-çıkışlarını kapadı.
Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, sivil araçların ve toplu taşımanın mahallelere girişine izin verilmiyor. Yerel kaynaklar, güvenlik güçlerinin mahalle sakinlerine bölgeden ayrılmaları durumunda geri dönemeyeceklerini bildirdiğini aktardı.