Suriye ordusu ve SDG arasında çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var
Suriye ordusu ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında Halep'in doğu kırsalında çıkan çatışmalarda SDG'nin roket ve havan topu saldırılarında bir sivil... 11.09.2025, Sputnik Türkiye
SDG unsurları Halep'in doğu kırsalındaki bölgeye saldırı düzenlerken, Suriye ordusu karşılık verdi.İlk saldırıda El-Kayyarriye köyündeki evlerin roketatarlar ve havan toplarıyla SDG tarafından vurulduğu açıklandı. Saldırı sonucunda bir sivil yaşamını yitirirken, bir kaç kişinin yaralandığı ifade edildi.Suriye ordusunun, SDG'nin bu saldırılarına karşılık verdiği ve bölgede çatışmaların devam ettiği kaydedildi.
Suriye ordusu ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında Halep'in doğu kırsalında çıkan çatışmalarda SDG'nin roket ve havan topu saldırılarında bir sivil hayatını kaybetti, birden fazla kişi yaralandı. Suriye ordusunun saldırılara karşılık verdiği bildirildi.
SDG unsurları Halep'in doğu kırsalındaki bölgeye saldırı düzenlerken, Suriye ordusu karşılık verdi.
İlk saldırıda El-Kayyarriye köyündeki evlerin roketatarlar ve havan toplarıyla SDG tarafından vurulduğu açıklandı. Saldırı sonucunda bir sivil yaşamını yitirirken, bir kaç kişinin yaralandığı ifade edildi.
Suriye ordusunun, SDG'nin bu saldırılarına karşılık verdiği ve bölgede çatışmaların devam ettiği kaydedildi.