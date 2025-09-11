https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/suriye-ordusu-ve-sdg-arasinda-catisma-cikti-olu-ve-yaralilar-var-1099272728.html

Suriye ordusu ve SDG arasında çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var

Suriye ordusu ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında Halep'in doğu kırsalında çıkan çatışmalarda SDG'nin roket ve havan topu saldırılarında bir sivil... 11.09.2025, Sputnik Türkiye

SDG unsurları Halep'in doğu kırsalındaki bölgeye saldırı düzenlerken, Suriye ordusu karşılık verdi.İlk saldırıda El-Kayyarriye köyündeki evlerin roketatarlar ve havan toplarıyla SDG tarafından vurulduğu açıklandı. Saldırı sonucunda bir sivil yaşamını yitirirken, bir kaç kişinin yaralandığı ifade edildi.Suriye ordusunun, SDG'nin bu saldırılarına karşılık verdiği ve bölgede çatışmaların devam ettiği kaydedildi.

