Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/suriye-ordusu-ve-sdg-arasinda-catisma-cikti-olu-ve-yaralilar-var-1099272728.html
Suriye ordusu ve SDG arasında çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var
Suriye ordusu ve SDG arasında çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Suriye ordusu ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında Halep'in doğu kırsalında çıkan çatışmalarda SDG'nin roket ve havan topu saldırılarında bir sivil... 11.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-11T01:01+0300
2025-09-11T01:01+0300
dünya
sdg
ortadoğu
suriye
suriye ordusu
suriye hükümeti
demokratik suriye güçleri (dsg)
suriye muhalefeti
suriye dışişleri bakanlığı
suriye krizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0b/1099272557_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_afa515318dc5751f36dd48b625b84c18.jpg
SDG unsurları Halep'in doğu kırsalındaki bölgeye saldırı düzenlerken, Suriye ordusu karşılık verdi.İlk saldırıda El-Kayyarriye köyündeki evlerin roketatarlar ve havan toplarıyla SDG tarafından vurulduğu açıklandı. Saldırı sonucunda bir sivil yaşamını yitirirken, bir kaç kişinin yaralandığı ifade edildi.Suriye ordusunun, SDG'nin bu saldırılarına karşılık verdiği ve bölgede çatışmaların devam ettiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/israil-samin-guneyine-saldirdi-suriye-ordusu-kayiplar-verdi-1098854483.html
suriye
kuzey suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0b/1099272557_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_bcc04b3a4f8f9f7aa031b485835fd94e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sdg, ortadoğu, suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye muhalefeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye krizi, suriye devlet başkanlığı, kuzey suriye
sdg, ortadoğu, suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye muhalefeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye krizi, suriye devlet başkanlığı, kuzey suriye

Suriye ordusu ve SDG arasında çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var

01:01 11.09.2025
© AASuriye Ordusu
Suriye Ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2025
© AA
Abone ol
Suriye ordusu ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında Halep'in doğu kırsalında çıkan çatışmalarda SDG'nin roket ve havan topu saldırılarında bir sivil hayatını kaybetti, birden fazla kişi yaralandı. Suriye ordusunun saldırılara karşılık verdiği bildirildi.
SDG unsurları Halep'in doğu kırsalındaki bölgeye saldırı düzenlerken, Suriye ordusu karşılık verdi.
İlk saldırıda El-Kayyarriye köyündeki evlerin roketatarlar ve havan toplarıyla SDG tarafından vurulduğu açıklandı. Saldırı sonucunda bir sivil yaşamını yitirirken, bir kaç kişinin yaralandığı ifade edildi.
Suriye ordusunun, SDG'nin bu saldırılarına karşılık verdiği ve bölgede çatışmaların devam ettiği kaydedildi.
İsrail Gazze insani yardım saldırı Gazze Şeridi İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2025
DÜNYA
İsrail, Şam'ın güneyine saldırdı: Suriye Ordusu kayıplar verdi
27 Ağustos, 00:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала