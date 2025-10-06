https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/son-kullanma-tarihi-gecmis-gidalarla-dolu-depo-ortaya-cikti-isletme-kapatildi-1099956582.html

Son kullanma tarihi geçmiş gıdalarla dolu depo ortaya çıktı: İşletme kapatıldı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde belediyeye bağlı zabıta ekipleri, halk sağlığını tehlikeye atan bozuk gıdalarla dolu bir iş yerini ortaya çıkardı. Şehitkamil Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yürütülen denetimde, Aktoprak Mahallesi’nde bulunan iş yerinde yüzlerce kilo bozulmuş gıda ele geçirildi.1 tonun üzerinde bozuk gıda ele geçirildiDenetimde 404 varil bozulmuş reçel ve marmelat, 60 kova salça ve 350 kavanoz bozuk fasulye konservesi bulundu. Toplamda 1 tonun üzerinde ürünün kullanılamaz durumda olduğu tespit edildi. Ürünlerin büyük bölümünün son kullanma tarihinin geçtiği, bazılarının ise yeniden etiketlenerek satışa sunulmaya hazırlandığı belirlendi.Sahte etiketle satış hazırlığıEkiplerin yaptığı incelemelerde işletme sahibinin son kullanma tarihi geçmiş ürünleri kendi hazırladığı etiketlerle yeniden satışa sunduğu tespit edildi. Zabıta ve Tarım Müdürlüğü ekipleri, bunun halk sağlığını tehdit eden açık bir ihlal olduğunu belirtti. Şehitkamil Belediyesi, işletmeyi mühürleyerek faaliyetine son verdi.Başkan Umut Yılmaz: Vatandaşın sağlığıyla oynayanlara izin vermeyeceğizDenetime bizzat katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, halkın sağlığını riske atan hiçbir işletmeye müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.Yılmaz, “Vatandaşlarımızın sofrasına gelen her ürünün güvenli olması bizim sorumluluğumuzdadır. Halkın sağlığıyla oynayan hiçbir kişi ya da işletmeye göz yummayacağız. Bu tür girişimler, hem vicdansızlık hem de suçtur. Şehitkamil’de kimsenin vatandaşın sağlığını riske atmasına izin vermeyeceğiz” dedi.İşletme mühürlendi, savcılığa suç duyurusu yapılacakBelediye ekipleri, denetim sonrası iş yerini mühürleyerek kapattı. İşletme sahibi hakkında hem idari işlem başlatıldı hem de savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı. Ele geçirilen bozuk gıdalar imha edilmek üzere toplatıldı.Denetimler sıklaştırılacakBaşkan Umut Yılmaz, bu olayın ardından ilçedeki gıda üretimi ve satışı yapan tüm işletmelerde denetimlerin sıklaştırılacağını belirtti. Yılmaz, “Vatandaşın sağlığı bizim kırmızı çizgimizdir. Benzer durumlara izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

