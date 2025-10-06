https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/son-kullanma-tarihi-gecmis-gidalarla-dolu-depo-ortaya-cikti-isletme-kapatildi-1099956582.html
Son kullanma tarihi geçmiş gıdalarla dolu depo ortaya çıktı: İşletme kapatıldı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde zabıta ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş ve yeniden etiketlenmiş bozuk gıdalarla dolu bir iş yerini bastı. Denetimde 1...
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde belediyeye bağlı zabıta ekipleri, halk sağlığını tehlikeye atan bozuk gıdalarla dolu bir iş yerini ortaya çıkardı. Şehitkamil Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yürütülen denetimde, Aktoprak Mahallesi’nde bulunan iş yerinde yüzlerce kilo bozulmuş gıda ele geçirildi.
1 tonun üzerinde bozuk gıda ele geçirildi
Denetimde 404 varil bozulmuş reçel ve marmelat, 60 kova salça ve 350 kavanoz bozuk fasulye konservesi bulundu. Toplamda 1 tonun üzerinde ürünün kullanılamaz durumda olduğu tespit edildi. Ürünlerin büyük bölümünün son kullanma tarihinin geçtiği, bazılarının ise yeniden etiketlenerek satışa sunulmaya hazırlandığı belirlendi.
Sahte etiketle satış hazırlığı
Ekiplerin yaptığı incelemelerde işletme sahibinin son kullanma tarihi geçmiş ürünleri kendi hazırladığı etiketlerle yeniden satışa sunduğu tespit edildi. Zabıta ve Tarım Müdürlüğü ekipleri, bunun halk sağlığını tehdit eden açık bir ihlal olduğunu belirtti. Şehitkamil Belediyesi, işletmeyi mühürleyerek faaliyetine son verdi.
Başkan Umut Yılmaz: Vatandaşın sağlığıyla oynayanlara izin vermeyeceğiz
Denetime bizzat katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, halkın sağlığını riske atan hiçbir işletmeye müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.
Yılmaz, “Vatandaşlarımızın sofrasına gelen her ürünün güvenli olması bizim sorumluluğumuzdadır. Halkın sağlığıyla oynayan hiçbir kişi ya da işletmeye göz yummayacağız. Bu tür girişimler, hem vicdansızlık hem de suçtur. Şehitkamil’de kimsenin vatandaşın sağlığını riske atmasına izin vermeyeceğiz” dedi.
İşletme mühürlendi, savcılığa suç duyurusu yapılacak
Belediye ekipleri, denetim sonrası iş yerini mühürleyerek kapattı. İşletme sahibi hakkında hem idari işlem başlatıldı hem de savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı. Ele geçirilen bozuk gıdalar imha edilmek üzere toplatıldı.
Denetimler sıklaştırılacak
Başkan Umut Yılmaz, bu olayın ardından ilçedeki gıda üretimi ve satışı yapan tüm işletmelerde denetimlerin sıklaştırılacağını belirtti. Yılmaz, “Vatandaşın sağlığı bizim kırmızı çizgimizdir. Benzer durumlara izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.