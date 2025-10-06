Siklon dalgası geliyor: Meteoroloji ve AKOM saat verip uyardı, bu illerde risk yüksek
Bu gece Yunanistan üzerinden gelen siklon dalgası, Türkiye’yi etkisi altına alacak. Meteoroloji ve AKOM, Trakya, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz için sel, dolu, hortum ve kuvvetli fırtına uyarısı yaptı. Sıcaklıklar bir anda 8 dereceye kadar düşecek, Marmara son ayların en soğuk günlerini yaşayacak.
Türkiye, bu gece Yunanistan üzerinden gelen siklon dalgasının etkisine girecek.
Meteoroloji verilerine göre sistem, Trakya ve Marmara bölgelerinde yağışlı bir pazartesiye neden olacak. Özellikle Edirne, Çanakkale ve Kırklareli çevrelerinde sıcaklıklar 13-14 dereceye kadar düşecek. Son ayların en soğuk sabahı yaşanacak.
Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege bölgeleri için çok sayıda uyarı yayımladı.
Yapılan açıklamada, “Bugün akşam saatlerinden itibaren Edirne, Çanakkale ve Kırklareli’nin batısında; yarın Sakarya ve Bilecik dışında Marmara genelinde kuvvetli yağış bekleniyor” denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Çanakkale ve Balıkesir’in batısında çok kuvvetli (51-75 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”
Ege ve Akdeniz kıyılarında aşırı yağış ve hortum riski
Siklonun etkisi sadece Marmara ile sınırlı kalmayacak. Ege Bölgesi ve Batı Akdeniz kıyılarında da kuvvetli yağışlar bekleniyor. Meteoroloji, Muğla, Aydın kıyıları, İzmir’in kuzey ve güney ilçeleri için “çok kuvvetli yağış ve deniz hortumu” uyarısı yaptı.
Uyarıda şu ifadelere yer verildi:
“Yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Ege Bölgesinde kuvvetli (21-50 kg/m²); Muğla, Aydın kıyıları, İzmir’in kuzey ve güney ilçelerinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklenmektedir.
Sel, su baskını, hortum ve yıldırım riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.”
Riskli bölgeler belli oldu
Uzmanlara göre yağışın en yoğun görüleceği bölgeler şunlar olacak:
Çanakkale – Gelibolu hattı
Aydın – Söke – Kuşadası
Dalyan, Köyceğiz, Kaş ve Fethiye çevresi
Bu bölgelerde ani su baskınları, kıyı taşkınları ve yerel dolu yağışı bekleniyor.
Meteoroloji, özellikle bu alanlarda deniz yüzeyinde su hortumu oluşabileceğini bildirdi.
İstanbul’da sıcaklık 8 derece düşüyor: Kuvvetli sağanak geliyor
İstanbul, bu gece saatlerinden itibaren siklon dalgasının etkisine girecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada:
“Hafta boyunca Orta Akdeniz üzerinden peş peşe gelen alçak basınç sistemlerinin etkili olması bekleniyor. Bugün 22-24°C aralığında seyreden sıcaklıkların salı sabahından itibaren 6-8°C birden azalacağı ve beraberinde kuvvetli sağanakların görüleceği tahmin ediliyor.”
AKOM, çarşamba ve perşembe günlerinde ise Marmara genelinde son ayların en soğuk havasının yaşanacağını belirtti.
Soğuk hava Romanya üzerinden geliyor
Meteoroloji uzmanlarına göre Türkiye’ye ulaşan soğuk hava dalgası, Romanya üzerinden sarkıyor.
Bu soğuk hava, Yunanistan üzerinden ilerleyen siklonla birleşerek Trakya, Marmara ve Ege’de kuvvetli yağışlara yol açacak. Uzmanlar, “Sıcaklık düşüşüyle birlikte sert rüzgarlar ve dolu yağışları görülebilir” uyarısında bulundu.
Meteoroloji ve AKOM, vatandaşları olası olumsuzluklara karşı uyardı:
Ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olun.
Yıldırım ve kuvvetli rüzgar anında açık alanlardan uzak durun.
Kıyı bölgelerde deniz hortumu oluşabileceğinden denize açılmayın.
Sıcaklık düşüşüne karşı özellikle sabah ve gece saatlerinde tedbir alın.
Siklon dalgası nedir?
Siklon, atmosferde alçak basınç alanı etrafında dönen kuvvetli rüzgar sistemlerine verilen isimdir.
Yunanistan üzerinden gelen bu tür hava sistemleri, Türkiye’ye ulaştığında fırtına, ani yağış ve sıcaklık düşüşü gibi etkiler yaratabilir.
Yunanistan üzerinden gelen bu tür hava sistemleri, Türkiye’ye ulaştığında fırtına, ani yağış ve sıcaklık düşüşü gibi etkiler yaratabilir.