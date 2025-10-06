https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/siklon-dalgasi-geliyor-meteoroloji-ve-akom-saat-verip-uyardi-bu-illerde-risk-yuksek-1099955679.html

Siklon dalgası geliyor: Meteoroloji ve AKOM saat verip uyardı, bu illerde risk yüksek

Siklon dalgası geliyor: Meteoroloji ve AKOM saat verip uyardı, bu illerde risk yüksek

Sputnik Türkiye

Bu gece Yunanistan üzerinden gelen siklon dalgası, Türkiye’yi etkisi altına alacak. Meteoroloji ve AKOM, Trakya, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz için sel, dolu... 06.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-06T14:23+0300

2025-10-06T14:23+0300

2025-10-06T14:23+0300

türki̇ye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

akom

trakya

edirne

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099955959_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_a1dc0f7b5be573536a6086647ae2f743.jpg

Türkiye, bu gece Yunanistan üzerinden gelen siklon dalgasının etkisine girecek.Meteoroloji verilerine göre sistem, Trakya ve Marmara bölgelerinde yağışlı bir pazartesiye neden olacak. Özellikle Edirne, Çanakkale ve Kırklareli çevrelerinde sıcaklıklar 13-14 dereceye kadar düşecek. Son ayların en soğuk sabahı yaşanacak.Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege bölgeleri için çok sayıda uyarı yayımladı.Yapılan açıklamada, “Bugün akşam saatlerinden itibaren Edirne, Çanakkale ve Kırklareli’nin batısında; yarın Sakarya ve Bilecik dışında Marmara genelinde kuvvetli yağış bekleniyor” denildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Çanakkale ve Balıkesir’in batısında çok kuvvetli (51-75 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”Ege ve Akdeniz kıyılarında aşırı yağış ve hortum riskiSiklonun etkisi sadece Marmara ile sınırlı kalmayacak. Ege Bölgesi ve Batı Akdeniz kıyılarında da kuvvetli yağışlar bekleniyor. Meteoroloji, Muğla, Aydın kıyıları, İzmir’in kuzey ve güney ilçeleri için “çok kuvvetli yağış ve deniz hortumu” uyarısı yaptı.Uyarıda şu ifadelere yer verildi:“Yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Ege Bölgesinde kuvvetli (21-50 kg/m²); Muğla, Aydın kıyıları, İzmir’in kuzey ve güney ilçelerinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklenmektedir.Sel, su baskını, hortum ve yıldırım riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.”Riskli bölgeler belli olduUzmanlara göre yağışın en yoğun görüleceği bölgeler şunlar olacak:Bu bölgelerde ani su baskınları, kıyı taşkınları ve yerel dolu yağışı bekleniyor.Meteoroloji, özellikle bu alanlarda deniz yüzeyinde su hortumu oluşabileceğini bildirdi.İstanbul’da sıcaklık 8 derece düşüyor: Kuvvetli sağanak geliyorİstanbul, bu gece saatlerinden itibaren siklon dalgasının etkisine girecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada:“Hafta boyunca Orta Akdeniz üzerinden peş peşe gelen alçak basınç sistemlerinin etkili olması bekleniyor. Bugün 22-24°C aralığında seyreden sıcaklıkların salı sabahından itibaren 6-8°C birden azalacağı ve beraberinde kuvvetli sağanakların görüleceği tahmin ediliyor.”AKOM, çarşamba ve perşembe günlerinde ise Marmara genelinde son ayların en soğuk havasının yaşanacağını belirtti.Soğuk hava Romanya üzerinden geliyorMeteoroloji uzmanlarına göre Türkiye’ye ulaşan soğuk hava dalgası, Romanya üzerinden sarkıyor.Bu soğuk hava, Yunanistan üzerinden ilerleyen siklonla birleşerek Trakya, Marmara ve Ege’de kuvvetli yağışlara yol açacak. Uzmanlar, “Sıcaklık düşüşüyle birlikte sert rüzgarlar ve dolu yağışları görülebilir” uyarısında bulundu.Meteoroloji ve AKOM, vatandaşları olası olumsuzluklara karşı uyardı:Siklon dalgası nedir?Siklon, atmosferde alçak basınç alanı etrafında dönen kuvvetli rüzgar sistemlerine verilen isimdir.Yunanistan üzerinden gelen bu tür hava sistemleri, Türkiye’ye ulaştığında fırtına, ani yağış ve sıcaklık düşüşü gibi etkiler yaratabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/istanbulun-suc-haritasi-aciklandi-en-cok-suc-kaydi-hangi-ilce-karakolunda-tutuldu-1099949375.html

türki̇ye

trakya

edirne

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

siklon dalgası nedir, siklon dalgası türkiye'ye ne zaman geliyor, bu gece hava durumu nasıl olacak, meteoroloji uyardı hangi iller etkilenecek, akom saat verdi, yarın yağmur var mı, istanbul’da yağış ne kadar sürecek, ege’de yağmur ne zaman bitecek, marmara’da sıcaklıklar neden düşüyor, sel riski olan iller hangileri, hortum riski olan bölgeler, çanakkale’de hava nasıl olacak, izmir’de yağmur ne kadar sürecek, meteoroloji son dakika açıklaması, hava durumu son tahminler, sıcaklıklar kaç derece düşecek, bu gece fırtına var mı, akom’dan yeni uyarı, meteoroloji harita tahmini, kuvvetli yağış ne kadar sürecek