Rusya ve Irak arasında nükleer iş birliği: İki ülke mutabakat zaptı imzaladı
Rusya ve Irak arasında nükleer iş birliği: İki ülke mutabakat zaptı imzaladı
Irak, enerji açığını kapatmak ve elektrik üretim kapasitesini artırmak için Rusya'yla nükleer enerji alanında iş birliği yapmayı planlıyor. Ülke yönetimi... 06.10.2025, Sputnik Türkiye
Irak Elektrik Bakanlığı, ülkenin enerji altyapısını güçlendirmek için kapsamlı bir plan hazırladığını duyurdu. Bakanlık Sözcüsü Ahmed Musa, hükümetin birçok vilayette yeni enerji santralleri kurmayı onayladığını ve mevcut termik santrallere modern teknolojiler getirileceğini açıkladı. Musa’ya göre, yeni santraller çift yakıtlı ve çoklu çevrimli çalışacak, böylece üretim kapasitesi önemli ölçüde artacak. Bu adımların, Irak’ın kronik elektrik kesintileriyle mücadelede kritik rol oynaması bekleniyor.Yenilenebilir kaynaklar ve nükleer enerji gündemde Bakanlığın hedefi sadece klasik enerji üretimiyle sınırlı değil. Musa, projelerde rüzgar ve güneş enerjisinden yararlanılacağını ve atık geri dönüşümünün de sisteme entegre edileceğini aktardı. En dikkat çekici adım ise nükleer enerji. Musa, “Barışçıl nükleer enerji kullanımına yönelik olarak Rusya'yla mutabakat zaptı imzalandı. Bu alanda iş birliği yapmayı planlıyoruz” dedi.Yatırımcılara açık davet Irak yönetimi, enerji sektörüne hem yerli hem de yabancı yatırımcıları çekmek istiyor. Musa, “Elektrik Bakanlığı olarak cazip ve güvenli bir yatırım ortamı oluşturduk. Hükümet, özel sektör dahil tüm yatırımcılara destek sağlıyor” ifadelerini kullandı. Bu adımın, ülkede uzun süredir devam eden enerji altyapısı sorunlarının çözülmesinde ve yeni yatırımların önünü açmada önemli bir rol oynaması bekleniyor.
rusya
irak
Irak Elektrik Bakanlığı, ülkenin enerji altyapısını güçlendirmek için kapsamlı bir plan hazırladığını duyurdu. Bakanlık Sözcüsü Ahmed Musa, hükümetin birçok vilayette yeni enerji santralleri kurmayı onayladığını ve mevcut termik santrallere modern teknolojiler getirileceğini açıkladı. Musa’ya göre, yeni santraller çift yakıtlı ve çoklu çevrimli çalışacak, böylece üretim kapasitesi önemli ölçüde artacak. Bu adımların, Irak’ın kronik elektrik kesintileriyle mücadelede kritik rol oynaması bekleniyor.
Yenilenebilir kaynaklar ve nükleer enerji gündemde
Bakanlığın hedefi sadece klasik enerji üretimiyle sınırlı değil. Musa, projelerde rüzgar ve güneş enerjisinden yararlanılacağını ve atık geri dönüşümünün de sisteme entegre edileceğini aktardı. En dikkat çekici adım ise nükleer enerji. Musa, “Barışçıl nükleer enerji kullanımına yönelik olarak Rusya'yla mutabakat zaptı imzalandı. Bu alanda iş birliği yapmayı planlıyoruz” dedi.
Irak yönetimi, enerji sektörüne hem yerli hem de yabancı yatırımcıları çekmek istiyor. Musa, “Elektrik Bakanlığı olarak cazip ve güvenli bir yatırım ortamı oluşturduk. Hükümet, özel sektör dahil tüm yatırımcılara destek sağlıyor” ifadelerini kullandı. Bu adımın, ülkede uzun süredir devam eden enerji altyapısı sorunlarının çözülmesinde ve yeni yatırımların önünü açmada önemli bir rol oynaması bekleniyor.