https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/cinden-uyari-iran-nukleer-sorunundaki-cozumsuzluk-orta-doguda-yeni-krizleri-tetikleyebilir-1099722167.html

Çin’den uyarı: İran nükleer sorunundaki çözümsüzlük Orta Doğu’da yeni krizleri tetikleyebilir

Çin’den uyarı: İran nükleer sorunundaki çözümsüzlük Orta Doğu’da yeni krizleri tetikleyebilir

Sputnik Türkiye

Çin, İran’a yönelik 'snapback' yaptırımlarını durdurmayı amaçlayan karar tasarısının BMGK’de reddedilmesinin ardından, İran’ın nükleer sorununun çözümsüzlüğe... 27.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-27T21:19+0300

2025-09-27T21:19+0300

2025-09-27T21:19+0300

dünya

çin

rusya

i̇ran

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

e3 ülkeleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099608211_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_554850f176c0fd15d9275badae2684a2.jpg

Çin, İran’a yönelik BM yaptırımlarını geri getirecek “snapback” mekanizmasını durdurmak için Rusya ile birlikte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine sunduğu karar tasarısının veto edilmesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Çin’in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Gıng Şuang, İsrail’in Gazze’ye yönelik devam eden saldırılarına ve Orta Doğu’da artan gerilime dikkat çekerek, “İran’ın nükleer sorununun çözümsüzlüğe girmesi, yeni bir bölgesel krizi tetikleyebilir. Bu, uluslararası toplumun ortak çıkarlarına hizmet etmeyecektir” ifadesini kullandı.Gıng, tasarının reddedilmesinden duydukları üzüntüyü dile getirerek, İran’ın nükleer meselesinin çözümü için diplomasi ve müzakerelerin tek yol olduğunu vurguladı. Durumun “acil ve kritik” bir aşamaya geldiğine işaret eden Çinli diplomat, tüm tarafları sakin ve itidalli olmaya, diyalog ve temasları sürdürmeye ve gerilimi artırmaktan kaçınmaya çağırdı.ABD’ye ‘askeri saldırıları durdur’ çağrısıABD ve müttefiklerine de seslenen Gıng, Washington’un İran’a yeni askeri saldırılar düzenlemeyeceğini taahhüt etmesi ve İran’ın müzakere teklifine olumlu yanıt vermesi gerektiğini belirtti. Avrupa ülkelerine ise yaptırım ve baskı politikalarından vazgeçmeleri çağrısında bulundu.Çin ve Rusya, 26 Eylül’de, İran’la 2015’te imzalanan nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları olan İngiltere, Fransa ve Almanya’nın “snapback” mekanizmasını işletme kararını durdurmak amacıyla BMGK’ye karar tasarısı sunmuştu. Tasarı Çin, Rusya, Pakistan ve Cezayir tarafından desteklenirken, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Danimarka, Yunanistan, Panama, Sierra Leone, Slovenya ve Somali’nin oylarıyla reddedildi. Güney Kore ve Guyana ise çekimser kaldı.BM yaptırımları yeniden yürürlüğe girebilirAvrupa ülkeleri, ABD’nin 2018’de tek taraflı çekildiği nükleer anlaşmada yer alan ve İran anlaşmayı ihlal ederse BM yaptırımlarının yeniden yürürlüğe girmesine olanak tanıyan mekanizmayı 28 Ağustos’ta devreye sokmuştu. Bu mekanizma çerçevesinde 2006-2010 arasında kabul edilen BM kararları yeniden geçerlilik kazanacak; İran’a yönelik silah ambargosu, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip füze geliştirme yasağı, yüzlerce kişi ve kuruluşa yönelik mali yaptırım ve seyahat kısıtlamaları geri dönecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-abdnin-zenginlestirilmis-uranyum-talebi-kabul-edilemez-1099715421.html

çin

rusya

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, rusya, i̇ran, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), e3 ülkeleri