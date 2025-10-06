Türkiye
SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem
Kremlin: Trump'ın Putin'in START Anlaşması'yla ilgili önerisini desteklemesinden memnunuz
Kremlin: Trump'ın Putin'in START Anlaşması'yla ilgili önerisini desteklemesinden memnunuz
Putin'in START Anlaşması'yla ilgili önerisine Trump'tan gelen yanıt Kremlin'de memnuniyetle karşılandı. 06.10.2025, Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'yla (START) ilgili önerisini 'iyi fikir' olarak niteleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.Peskov, Trump'ın Putin'in START önerisi hakkındaki açıklamasının ABD'nin girişimi destekleyeceği konusunda iyimserlik yarattığını vurguladı.Putin, 5 Şubat 2026'da sona erecek olan START Anlaşması'nın hükümlerine 5 Şubat 2027'ye kadar bağlı kalmaya hazır olduklarını açıklamıştı.ABD basını, Başkan Trump'ın Putin'in önerisini 'iyi fikir' olarak değerlendirdiğini yazmıştı.Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları🔴Avrupa'daki İHA meselesi hakkında Rusya'yı suçlamanın hiçbir gerekçesi yok 🔴Avrupa'da artık her şey için Rusya'yı suçlama eğiliminde olan birçok politikacı var ve bunu hiçbir temele dayandırmıyorlar 🔴Putin'in bugün uluslararası bir telefon görüşmesi yapması bekleniyor 🔴Torunları Putin'i doğum gününde tüm torunlar gibi tebrik ediyor, sıcaklık ve sevgiyle
Kremlin: Trump'ın Putin'in START Anlaşması'yla ilgili önerisini desteklemesinden memnunuz

12:59 06.10.2025
Putin'in START Anlaşması'yla ilgili önerisine Trump'tan gelen yanıt Kremlin'de memnuniyetle karşılandı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'yla (START) ilgili önerisini 'iyi fikir' olarak niteleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Peskov, Trump'ın Putin'in START önerisi hakkındaki açıklamasının ABD'nin girişimi destekleyeceği konusunda iyimserlik yarattığını vurguladı.

Putin, 5 Şubat 2026'da sona erecek olan START Anlaşması'nın hükümlerine 5 Şubat 2027'ye kadar bağlı kalmaya hazır olduklarını açıklamıştı.

ABD basını, Başkan Trump'ın Putin'in önerisini 'iyi fikir' olarak değerlendirdiğini yazmıştı.

Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları

🔴Avrupa'daki İHA meselesi hakkında Rusya'yı suçlamanın hiçbir gerekçesi yok

🔴Avrupa'da artık her şey için Rusya'yı suçlama eğiliminde olan birçok politikacı var ve bunu hiçbir temele dayandırmıyorlar

🔴Putin'in bugün uluslararası bir telefon görüşmesi yapması bekleniyor

🔴Torunları Putin'i doğum gününde tüm torunlar gibi tebrik ediyor, sıcaklık ve sevgiyle
