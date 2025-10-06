https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/ukrayna-ordusunda-toplu-firar-sorunu-sumi-bolgesinde-taarruz-askeri-bulunamiyor-1099947960.html

Ukrayna ordusunda toplu firar sorunu: 'Sumı Bölgesi'nde taarruz askeri bulunamıyor'

Ukrayna ordusunda toplu firar sorunu: 'Sumı Bölgesi'nde taarruz askeri bulunamıyor'

Sputnik Türkiye

Muharebe sahasında büyük kayıplar veren Ukrayna ordusu, cephedeki birliklerinde silah altına alabileceği askerler bulmakta büyük zorluk çekiyor. 06.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-06T12:15+0300

2025-10-06T12:15+0300

2025-10-06T12:15+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

kursk

ukrayna silahlı kuvvetleri

sputnik

rusya savunma bakanlığı

vladimir putin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099946906_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e33b1bceeba7f024dfb757a0972021ec.jpg

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, toplu firarlar nedeniyle Sumı Bölgesi'ndeki birliklerine taarruz askerleri temin edemedi.Sputnik'e konuşan Rus güvenlik güçlerinden bir yetkili, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı, 80. Hava İndirme Hücum Tugayı ile 47. ve 158. mekanize tugayların yedek bölüklerindeki çok sayıda firar nedeniyle Sumı istikametindeki taarruz birliklerini tam olarak donatamadı" dedi.Rus yetkili, her bölükte en az 30 Ukraynalı askerin izinsiz olarak görev yerini terk ettiğini belirtti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ne düzenlediği saldırıyla cephe hattını 2 bin kilometre genişleterek kendine sorunlar yarattığını ve bu durumun Rus birliklerin Sumı Bölgesi'nde 8 ila 12 kilometre derinliğinde bir güvenlik bölgesi oluşturmasıyla sonuçlandığını söylemişti.Rusya'nın Sumı Bölgesi'ni ele geçirmek gibi bir hedefinin olmadığını kaydeden Putin, ancak bu olasılığın göz ardı edilemeyeceğini, ordunun faaliyetlerinin çatışmanın mantığına göre belirlendiğini vurgulamıştı.Rusya Savunma Bakanlığı verilerine göre, Rus ordusu bu yıl özel askeri harekat bölgesinde 205 yerleşim yerini kontrol altına aldı ve 4 bin 714 kilometrekareden fazla bir alanı ele geçirdi. Özellikle Sumı Bölgesi'nde bu rakam, 223 kilometrekarenin olarak gerçekleşti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/yeniden-secilmek-isteyen-zelenskiy-rakiplerini-korkutmaya-basladi-1099944811.html

ukrayna

kursk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, kursk, ukrayna silahlı kuvvetleri, sputnik, rusya savunma bakanlığı, vladimir putin