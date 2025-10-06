Türkiye
SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Muharebe sahasında büyük kayıplar veren Ukrayna ordusu, cephedeki birliklerinde silah altına alabileceği askerler bulmakta büyük zorluk çekiyor. 06.10.2025, Sputnik Türkiye
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, toplu firarlar nedeniyle Sumı Bölgesi'ndeki birliklerine taarruz askerleri temin edemedi.Sputnik'e konuşan Rus güvenlik güçlerinden bir yetkili, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı, 80. Hava İndirme Hücum Tugayı ile 47. ve 158. mekanize tugayların yedek bölüklerindeki çok sayıda firar nedeniyle Sumı istikametindeki taarruz birliklerini tam olarak donatamadı" dedi.Rus yetkili, her bölükte en az 30 Ukraynalı askerin izinsiz olarak görev yerini terk ettiğini belirtti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ne düzenlediği saldırıyla cephe hattını 2 bin kilometre genişleterek kendine sorunlar yarattığını ve bu durumun Rus birliklerin Sumı Bölgesi'nde 8 ila 12 kilometre derinliğinde bir güvenlik bölgesi oluşturmasıyla sonuçlandığını söylemişti.Rusya'nın Sumı Bölgesi'ni ele geçirmek gibi bir hedefinin olmadığını kaydeden Putin, ancak bu olasılığın göz ardı edilemeyeceğini, ordunun faaliyetlerinin çatışmanın mantığına göre belirlendiğini vurgulamıştı.Rusya Savunma Bakanlığı verilerine göre, Rus ordusu bu yıl özel askeri harekat bölgesinde 205 yerleşim yerini kontrol altına aldı ve 4 bin 714 kilometrekareden fazla bir alanı ele geçirdi. Özellikle Sumı Bölgesi'nde bu rakam, 223 kilometrekarenin olarak gerçekleşti.
Ukrayna ordusunda toplu firar sorunu: 'Sumı Bölgesi'nde taarruz askeri bulunamıyor'

Muharebe sahasında büyük kayıplar veren Ukrayna ordusu, cephedeki birliklerinde silah altına alabileceği askerler bulmakta büyük zorluk çekiyor.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, toplu firarlar nedeniyle Sumı Bölgesi'ndeki birliklerine taarruz askerleri temin edemedi.

Sputnik'e konuşan Rus güvenlik güçlerinden bir yetkili, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı, 80. Hava İndirme Hücum Tugayı ile 47. ve 158. mekanize tugayların yedek bölüklerindeki çok sayıda firar nedeniyle Sumı istikametindeki taarruz birliklerini tam olarak donatamadı" dedi.

Rus yetkili, her bölükte en az 30 Ukraynalı askerin izinsiz olarak görev yerini terk ettiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ne düzenlediği saldırıyla cephe hattını 2 bin kilometre genişleterek kendine sorunlar yarattığını ve bu durumun Rus birliklerin Sumı Bölgesi'nde 8 ila 12 kilometre derinliğinde bir güvenlik bölgesi oluşturmasıyla sonuçlandığını söylemişti.

Rusya'nın Sumı Bölgesi'ni ele geçirmek gibi bir hedefinin olmadığını kaydeden Putin, ancak bu olasılığın göz ardı edilemeyeceğini, ordunun faaliyetlerinin çatışmanın mantığına göre belirlendiğini vurgulamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı verilerine göre, Rus ordusu bu yıl özel askeri harekat bölgesinde 205 yerleşim yerini kontrol altına aldı ve 4 bin 714 kilometrekareden fazla bir alanı ele geçirdi. Özellikle Sumı Bölgesi'nde bu rakam, 223 kilometrekarenin olarak gerçekleşti.
