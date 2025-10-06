Türkiye
Fransız borsası, bir başbakanın daha istifasıyla sarsıldı: Piyasalar çöküşte
Başbakan Sebastien Lecornu'nun görevden ayrıldığını açıklamasının ardından Fransa borsası haftanın en sert düşüşünü yaşadı. Ülkenin önde gelen şirketlerinin hisseleri sabah saatlerinde yüzde 2'ye varan kayıplar gördü. Bankalar ve yerli pazara odaklı şirketler, satışların başını çekti. Yatırımcılar, Lecornu'nun istifasının ardından hükümette yaşanabilecek yeni krizlerden ve ekonomi politikalarında oluşabilecek belirsizlikten endişe ediyor. Borçlanma maliyeti yükseldi Siyasi belirsizlik yalnızca borsayı değil, devlet tahvillerini de etkiledi. Ülkenin 10 yıllık borçlanma faizinin yükselerek son bir yılın en yüksek seviyelerine çıktığı aktarıldı. Uzmanlar, hükümet krizinin devam etmesi durumunda Fransa'nın borçlanma maliyetinin daha da artabileceğini söylüyor. Ülkede yeni bir hükümet kurulma sürecinin uzun sürmesinden ve ekonomi politikalarının belirsizleşmesinden endişe ediliyor.Şirketler sert düştü Özellikle büyük Fransız bankalarının ve yerel pazara bağımlı sanayi şirketlerinin hisselerinde düşüş piyasada dikkat çekti. Enerji şirketleri ise küresel petrol fiyatlarındaki artış sayesinde daha dirençli kalabildi.Piyasa analistleri, yeni hükümetin kısa sürede kurulup güven veren bir ekonomik yol haritası sunması gerektiğini vurguluyor. "Siyasi belirsizlik uzarsa borsadaki satış dalgası derinleşebilir" değerlendirmesi yapıldı.
Fransa bu aralar başbakanlarının ardı adına hükümetten kopuşuna şahit oluyor. Ülkenin son Başbakanı Sebastien Lecornu’nun da istifa etmesi üzerine, ülke piyasalarında sert dalgalanmaya neden oldu. Yatırımcılar siyasi istikrarsızlık endişesiyle Fransız hisselerini yoğun şekilde sattı.
Başbakan Sebastien Lecornu’nun görevden ayrıldığını açıklamasının ardından Fransa borsası haftanın en sert düşüşünü yaşadı. Ülkenin önde gelen şirketlerinin hisseleri sabah saatlerinde yüzde 2’ye varan kayıplar gördü. Bankalar ve yerli pazara odaklı şirketler, satışların başını çekti. Yatırımcılar, Lecornu’nun istifasının ardından hükümette yaşanabilecek yeni krizlerden ve ekonomi politikalarında oluşabilecek belirsizlikten endişe ediyor.

Borçlanma maliyeti yükseldi

Siyasi belirsizlik yalnızca borsayı değil, devlet tahvillerini de etkiledi. Ülkenin 10 yıllık borçlanma faizinin yükselerek son bir yılın en yüksek seviyelerine çıktığı aktarıldı. Uzmanlar, hükümet krizinin devam etmesi durumunda Fransa’nın borçlanma maliyetinin daha da artabileceğini söylüyor. Ülkede yeni bir hükümet kurulma sürecinin uzun sürmesinden ve ekonomi politikalarının belirsizleşmesinden endişe ediliyor.

Şirketler sert düştü

Özellikle büyük Fransız bankalarının ve yerel pazara bağımlı sanayi şirketlerinin hisselerinde düşüş piyasada dikkat çekti. Enerji şirketleri ise küresel petrol fiyatlarındaki artış sayesinde daha dirençli kalabildi.
Piyasa analistleri, yeni hükümetin kısa sürede kurulup güven veren bir ekonomik yol haritası sunması gerektiğini vurguluyor. “Siyasi belirsizlik uzarsa borsadaki satış dalgası derinleşebilir” değerlendirmesi yapıldı.
