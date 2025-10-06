https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/fransiz-borsasi-bir-basbakanin-daha-istifasiyla-sarsildi-piyasalar-cokuste-1099950522.html

Fransız borsası, bir başbakanın daha istifasıyla sarsıldı: Piyasalar çöküşte

Fransız borsası, bir başbakanın daha istifasıyla sarsıldı: Piyasalar çöküşte

Sputnik Türkiye

Fransa bu aralar başbakanlarının ardı adına hükümetten kopuşuna şahit oluyor. Ülkenin son Başbakanı Sebastien Lecornu’nun da istifa etmesi üzerine, ülke... 06.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-06T13:45+0300

2025-10-06T13:45+0300

2025-10-06T13:45+0300

ekonomi̇

fransa

sebastien lecornu

başbakan

hisse

düşüş

kriz

istifa

borç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099949950_0:127:1024:703_1920x0_80_0_0_6bb1fc99a9d71a885bd13dbd2b696896.jpg

Başbakan Sebastien Lecornu’nun görevden ayrıldığını açıklamasının ardından Fransa borsası haftanın en sert düşüşünü yaşadı. Ülkenin önde gelen şirketlerinin hisseleri sabah saatlerinde yüzde 2’ye varan kayıplar gördü. Bankalar ve yerli pazara odaklı şirketler, satışların başını çekti. Yatırımcılar, Lecornu’nun istifasının ardından hükümette yaşanabilecek yeni krizlerden ve ekonomi politikalarında oluşabilecek belirsizlikten endişe ediyor. Borçlanma maliyeti yükseldi Siyasi belirsizlik yalnızca borsayı değil, devlet tahvillerini de etkiledi. Ülkenin 10 yıllık borçlanma faizinin yükselerek son bir yılın en yüksek seviyelerine çıktığı aktarıldı. Uzmanlar, hükümet krizinin devam etmesi durumunda Fransa’nın borçlanma maliyetinin daha da artabileceğini söylüyor. Ülkede yeni bir hükümet kurulma sürecinin uzun sürmesinden ve ekonomi politikalarının belirsizleşmesinden endişe ediliyor.Şirketler sert düştü Özellikle büyük Fransız bankalarının ve yerel pazara bağımlı sanayi şirketlerinin hisselerinde düşüş piyasada dikkat çekti. Enerji şirketleri ise küresel petrol fiyatlarındaki artış sayesinde daha dirençli kalabildi.Piyasa analistleri, yeni hükümetin kısa sürede kurulup güven veren bir ekonomik yol haritası sunması gerektiğini vurguluyor. “Siyasi belirsizlik uzarsa borsadaki satış dalgası derinleşebilir” değerlendirmesi yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/fransanin-yeni-basbakani-lecornu-atanmasindan-kisa-bir-sure-sonra-istifa-etti-1099946635.html

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, sebastien lecornu, başbakan, hisse, düşüş, kriz, istifa, borç