Fransa'nın yeni başbakanı Lecornu, atanmasından kısa bir süre sonra istifa etti
Fransa'nın yeni başbakanı Lecornu, atanmasından kısa bir süre sonra istifa etti
Fransa'da Başbakan Sebastien Lecornu, dün kurduğu hükümete yönelik eleştirilerin ardından istifa etti. Macron tarafından 9 Eylül'de başbakan atanan Lecornu, 3.5 haftadır siyasilerle devam eden müzakerelerin ardından dün akşam saatlerinde yeni hükümeti kurduğunu duyurmuştu.
Fransa'da Başbakan Sebastien Lecornu, dün kurduğu hükümete yönelik eleştirilerin ardından istifa etti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından 9 Eylül'de başbakan atanan Lecornu, 3.5 haftadır siyasilerle devam eden müzakerelerin ardından dün akşam saatlerinde yeni hükümeti kurdu.Lecornu hükümetinin, eski bakanlardan ve Macron'a yakın isimlerden oluşması tepki çekti. Hükümete yönelik eleştirilerin ardından Lecornu, sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Macron'a istifasını sundu.Macron, Lecornu'nun istifasını kabul etti.Lecornu, muhalefetin gensoru önergesiyle 4 Aralık 2024'te 3 aylık görev süresinin ardından düşürülen Michel Barnier'yi geçerek 5. Cumhuriyet'in en kısa süre görev yapan başbakanı oldu.Fransa tarihine geçtiLecornu, Fransa tarihinde en kısa süre görev yapan başbakan oldu. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ikinci dönemindeki Fransa başbakanları ve görev süreleri: Elisabeth Borne: 1 yıl, 7 ay, 24 gün (16 Mayıs 2022 - 9 Ocak 2024) Gabriel Attal: 7 ay, 27 gün (9 Ocak 2024 - 5 Eylül 2024) Michel Barnier: 3 ay, 8 gün (5 Eylül 2024 - 13 Aralık 2024) François Bayrou: 9 ay, 19 gün (13 Aralık 2024 - 9 Eylül 2025) Sebastien Lecornu: 27 gün (9 Eylül 2025 - 6 Ekim 2025)
Fransa'da Başbakan Sebastien Lecornu, dün kurduğu hükümete yönelik eleştirilerin ardından istifa etti. Macron tarafından 9 Eylül'de başbakan atanan Lecornu, 3.5 haftadır siyasilerle devam eden müzakerelerin ardından dün akşam saatlerinde yeni hükümeti kurduğunu duyurmuştu.
Fransa'da Başbakan Sebastien Lecornu, dün kurduğu hükümete yönelik eleştirilerin ardından istifa etti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından 9 Eylül'de başbakan atanan Lecornu, 3.5 haftadır siyasilerle devam eden müzakerelerin ardından dün akşam saatlerinde yeni hükümeti kurdu.
Lecornu hükümetinin, eski bakanlardan ve Macron'a yakın isimlerden oluşması tepki çekti. Hükümete yönelik eleştirilerin ardından Lecornu, sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Macron'a istifasını sundu.
Macron, Lecornu'nun istifasını kabul etti.
Lecornu, muhalefetin gensoru önergesiyle 4 Aralık 2024'te 3 aylık görev süresinin ardından düşürülen Michel Barnier'yi geçerek 5. Cumhuriyet'in en kısa süre görev yapan başbakanı oldu.

Fransa tarihine geçti

Lecornu, Fransa tarihinde en kısa süre görev yapan başbakan oldu.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ikinci dönemindeki Fransa başbakanları ve görev süreleri:

Elisabeth Borne: 1 yıl, 7 ay, 24 gün (16 Mayıs 2022 - 9 Ocak 2024)

Gabriel Attal: 7 ay, 27 gün (9 Ocak 2024 - 5 Eylül 2024)

Michel Barnier: 3 ay, 8 gün (5 Eylül 2024 - 13 Aralık 2024)

François Bayrou: 9 ay, 19 gün (13 Aralık 2024 - 9 Eylül 2025)

Sebastien Lecornu: 27 gün (9 Eylül 2025 - 6 Ekim 2025)
