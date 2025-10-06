Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/bakan-tunc-durusmalar-en-fazla-2-ay-ertelenebilecek-temyiz-ve-istinaf-sureci-en-gec-6-ayda-bitecek-1099946538.html
Bakan Tunç: Duruşmalar en fazla 2 ay ertelenebilecek, temyiz ve istinaf süreci en geç 6 ayda bitecek
Bakan Tunç: Duruşmalar en fazla 2 ay ertelenebilecek, temyiz ve istinaf süreci en geç 6 ayda bitecek
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargılama süreçlerinin hızlanacağını açıklayarak duruşmaların en fazla 2 ay erteleneceğini, temyiz ve istinaf incelemelerinin ise en... 06.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-06T12:28+0300
2025-10-06T12:28+0300
türki̇ye
yılmaz tunç
adalet
adalet bakanlığı
yargı
istinaf mahkemesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/09/1097744275_0:0:848:477_1920x0_80_0_0_f398665752c05fb430de0976546c74cb.png
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargılama süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Temyiz ve istinaf incelemesi en fazla 6 ayda sonuçlanacakTunç, yargıda reform hedefleri kapsamında temyiz ve istinaf incelemelerinin en geç 6 ayda sonuçlandırılacağını belirtti.Duruşmalar en fazla 2 ay ertelenecekDuruşmaların en fazla 2 ay ertelenebileceğine dikkat çeken Adalet Bakanı, "Makul sürede yargılanma ilkesini takip için özel birimler oluşturulacak. Makul sürede yargılanma hakkını güvence altına almak için hem yapısal hem teknik önlemleri devreye alıyoruz." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/adalet-bakani-yilmaz-tunc-yurutulen-adli-sorusturmayi-bir-siyasi-sorusturma-olarak-nitelendirmek-1094790058.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/09/1097744275_117:0:757:480_1920x0_80_0_0_8b3c2dddf9cab80d226201f794d20a96.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yılmaz tunç, adalet, adalet bakanlığı, yargı, istinaf mahkemesi
yılmaz tunç, adalet, adalet bakanlığı, yargı, istinaf mahkemesi

Bakan Tunç: Duruşmalar en fazla 2 ay ertelenebilecek, temyiz ve istinaf süreci en geç 6 ayda bitecek

12:28 06.10.2025
© FotoğrafBakan Tunç: Yapay zekaya yer ve içerik sağlayanların sorumluluğu var
Bakan Tunç: Yapay zekaya yer ve içerik sağlayanların sorumluluğu var - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargılama süreçlerinin hızlanacağını açıklayarak duruşmaların en fazla 2 ay erteleneceğini, temyiz ve istinaf incelemelerinin ise en geç 6 ayda sonuçlandırılacağını açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargılama süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Temyiz ve istinaf incelemesi en fazla 6 ayda sonuçlanacak

Tunç, yargıda reform hedefleri kapsamında temyiz ve istinaf incelemelerinin en geç 6 ayda sonuçlandırılacağını belirtti.

Duruşmalar en fazla 2 ay ertelenecek

Duruşmaların en fazla 2 ay ertelenebileceğine dikkat çeken Adalet Bakanı, "Makul sürede yargılanma ilkesini takip için özel birimler oluşturulacak. Makul sürede yargılanma hakkını güvence altına almak için hem yapısal hem teknik önlemleri devreye alıyoruz." dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
TÜRKİYE
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 'Yürütülen adli soruşturmayı bir “siyasi soruşturma” olarak nitelendirmek yanlış'
23 Mart, 15:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала