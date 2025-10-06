https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/bakan-tunc-durusmalar-en-fazla-2-ay-ertelenebilecek-temyiz-ve-istinaf-sureci-en-gec-6-ayda-bitecek-1099946538.html

Bakan Tunç: Duruşmalar en fazla 2 ay ertelenebilecek, temyiz ve istinaf süreci en geç 6 ayda bitecek

Bakan Tunç: Duruşmalar en fazla 2 ay ertelenebilecek, temyiz ve istinaf süreci en geç 6 ayda bitecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargılama süreçlerinin hızlanacağını açıklayarak duruşmaların en fazla 2 ay erteleneceğini, temyiz ve istinaf incelemelerinin ise en... 06.10.2025

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargılama süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Temyiz ve istinaf incelemesi en fazla 6 ayda sonuçlanacakTunç, yargıda reform hedefleri kapsamında temyiz ve istinaf incelemelerinin en geç 6 ayda sonuçlandırılacağını belirtti.Duruşmalar en fazla 2 ay ertelenecekDuruşmaların en fazla 2 ay ertelenebileceğine dikkat çeken Adalet Bakanı, "Makul sürede yargılanma ilkesini takip için özel birimler oluşturulacak. Makul sürede yargılanma hakkını güvence altına almak için hem yapısal hem teknik önlemleri devreye alıyoruz." dedi.

