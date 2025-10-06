https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/bakan-tunc-durusmalar-en-fazla-2-ay-ertelenebilecek-temyiz-ve-istinaf-sureci-en-gec-6-ayda-bitecek-1099946538.html
Bakan Tunç: Duruşmalar en fazla 2 ay ertelenebilecek, temyiz ve istinaf süreci en geç 6 ayda bitecek
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargılama süreçlerinin hızlanacağını açıklayarak duruşmaların en fazla 2 ay erteleneceğini, temyiz ve istinaf incelemelerinin ise en... 06.10.2025, Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargılama süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Temyiz ve istinaf incelemesi en fazla 6 ayda sonuçlanacakTunç, yargıda reform hedefleri kapsamında temyiz ve istinaf incelemelerinin en geç 6 ayda sonuçlandırılacağını belirtti.Duruşmalar en fazla 2 ay ertelenecekDuruşmaların en fazla 2 ay ertelenebileceğine dikkat çeken Adalet Bakanı, "Makul sürede yargılanma ilkesini takip için özel birimler oluşturulacak. Makul sürede yargılanma hakkını güvence altına almak için hem yapısal hem teknik önlemleri devreye alıyoruz." dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargılama süreçlerinin hızlanacağını açıklayarak duruşmaların en fazla 2 ay erteleneceğini, temyiz ve istinaf incelemelerinin ise en geç 6 ayda sonuçlandırılacağını açıkladı.
