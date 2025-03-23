https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/adalet-bakani-yilmaz-tunc-yurutulen-adli-sorusturmayi-bir-siyasi-sorusturma-olarak-nitelendirmek-1094790058.html

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 'Yürütülen adli soruşturmayı bir “siyasi soruşturma” olarak nitelendirmek yanlış'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 'Yürütülen adli soruşturmayı bir “siyasi soruşturma” olarak nitelendirmek yanlış'

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB'ye yönelik soruşturmalarla ilgili sosyal medyasından yaptığı açıklamada, soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, 'Toplumda... 23.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-23T15:33+0300

2025-03-23T15:33+0300

2025-03-23T17:12+0300

türki̇ye

yılmaz tunç

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

ekrem i̇mamoğlu

adalet bakanlığı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmasına ilişkin açıklamada bulundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu çerçevede, yürütülen adli soruşturmayı bir “siyasi soruşturma” olarak nitelendirmek yanlış olup, hukuki değerlendirmelerin siyasi zemine çekilmesi, kamuoyunda yanlış algıların oluşmasına neden olabileceği gibi Hukuk Devleti ilkesine de aykırılık teşkil eder" ifadelerini kullandı. Tunç açıklamasında, "Sorumluluk makamında olanlar başta olmak üzere herkesin açıklamalarında daha dikkatli, özenli ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri, toplumda yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınmaları gerektiği unutulmamalıdır" dedi.Bakan Tunç yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında isnat edilen suçlar bakımından Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklama, adli kontrol ve serbest bırakma kararları verilmiştir. Yargısal süreçler, hukuk sistemimizde denetime açık şekilde ilerlemekte olup, ilgili soruşturmalar halen devam etmektedir. Hâkimler, bakmakta oldukları soruşturma ve kovuşturmalarda kararlarını verirken dosya kapsamı ile bağlıdır; isnat edilen suçlamalara ilişkin iddia, savunma ve deliller doğrultusunda hukuki bir sonuca ulaşırlar. Bu çerçevede, yürütülen adli soruşturmayı bir “siyasi soruşturma” olarak nitelendirmek yanlış olup, hukuki değerlendirmelerin siyasi zemine çekilmesi, kamuoyunda yanlış algıların oluşmasına neden olabileceği gibi Hukuk Devleti ilkesine de aykırılık teşkil eder. Hukuk Devleti ilkesine ve yargıya duyulan güvenin gereği olarak, sürecin tüm yönleriyle tamamlanması beklenmeli, yorum ve değerlendirmeler bu çerçevede itidalli bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Unutulmamalıdır ki adalet, yalnızca Türk milleti adına karar veren bağımsız ve tarafsız yargı mercileri eliyle tecelli eder. Bu nedenle, sorumluluk makamında olanlar başta olmak üzere herkesin açıklamalarında daha dikkatli, özenli ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri, toplumda yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınmaları gerektiği unutulmamalıdır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/ibb-baskani-ekrem-imamoglu-tutuklandi-1094773201.html

türki̇ye

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yılmaz tunç, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, adalet bakanlığı