Yanlışlıkla maaşının 330 katını alan işçi mahkemeyi kazandı: Parayı geri vermeyecek
Yanlışlıkla maaşının 330 katını alan işçi mahkemeyi kazandı: Parayı geri vermeyecek
Şili'de bir ofis çalışanının hesabına yanlışlıkla normal maaşının 330 katı para yatırıldı. Üç gün içinde istifa eden işçi, şirketin parasını geri alma çabasına rağmen mahkemeden zaferle çıktı.

Yanlışlıkla maaşının 330 katını alan işçi mahkemeyi kazandı: Parayı geri vermeyecek

13:14 05.10.2025
Şili’de bir ofis çalışanının hesabına yanlışlıkla normal maaşının 330 katı para yatırıldı. Üç gün içinde istifa eden işçi, şirketin parasını geri alma çabasına rağmen mahkemeden zaferle çıktı.
Şili’de bir gıda şirketinde çalışan ofis görevlisinin hesabına, mayıs 2022’de büyük bir hata sonucu maaşının tam 330 katı para yatırıldı. Normalde yaklaşık 386 sterlin alması gereken işçinin hesabına yanlışlıkla 127 bin sterlin (yaklaşık 7 milyon Türk Lirası) geçti. İşçi önce parayı geri vereceğine söz verdi. Ancak yalnızca üç gün sonra istifasını sunarak işten ayrıldı.

Şirket peşini bırakmadı

Şirket, büyük hatayı fark edince parayı geri almak için dava açtı. Üç yıl süren hukuk mücadelesi sonunda Santiago’daki mahkeme, işçinin eyleminin hırsızlık değil 'yetkisiz tahsilat' olduğuna hükmetti. Böylece olay ceza davasına dönüşmedi ve işçi parayı iade etmek zorunda kalmadı.

Şirket karara itiraz peşinde

Şirket, kararın ardından umudunu kaybetmedi. “Kararın gözden geçirilmesi için iptal başvurusu dahil tüm hukuki yolları deneyeceğiz” açıklamasını yaptı. Ancak şimdilik, hayatının sürprizini yaşayan işçi parayı elinde tutmaya devam ediyor.
Titanyum - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2025
EKONOMİ
Kimsenin istemediği işi yaparak 5.5 milyon TL maaş kazandı, ruh sağlığı bozuldu
12 Ağustos, 14:37
