Kimsenin istemediği işi yaparak 5.5 milyon TL maaş kazandı, ruh sağlığı bozuldu

Batı Avustralya’daki madenlerde fly-in fly-out (FIFO) sistemiyle çalışan Lachie Samuel, 10 yıl boyunca yılda 100 bin sterlin (yaklaşık 5.5 milyon TL) kazandı... 12.08.2025, Sputnik Türkiye

Birleşik Krallık’ta 100 bin sterlin kazanmak, sizi en yüksek gelirli yüzde 1’lik kesime sokuyor. Ortalama maaşın 37 bin sterlin olduğu düşünüldüğünde, çoğu insan böyle bir işi bırakmayı aklından bile geçirmez.Ama FIFO işçisi Lachie Samuel için bu dev maaş, beraberinde ağır bir bedel getirdi.FIFO işçisi ne iş yapar?FIFO işçisi (Fly-In Fly-Out worker) genellikle maden, petrol, doğal gaz, inşaat gibi uzak ve sürekli ikamet edilmeyen bölgelerde çalışan kişidir.Bu sistemde işçiler:Görevler, çalışılan sektöre göre değişir:Zorlukları:Maden hayatı: Para çok, ama sessizlik daha büyükYeni Zelanda’dan 19 yaşında Perth’e giden Samuel, madenlerde haftada 3.000–5.000 Avustralya doları kazanıyordu. 12 saatlik vardiyalar, spor salonu, ardından sınırsız içki…Ama madenin yeraltındaki tozu, gürültüsü ve tekrarlayan işleri, hem bedenini hem zihnini tüketiyordu.Karanlıktan aydınlığa: Ruh sağlığı koçluğu yapıyor2013’te, 22 yaşındayken Kalgoorlie’de çalıştığı sırada, kız arkadaşının intihar girişimi haberi geldi. Ekip liderinin soğuk tavrı, Lachie’nin çalışma düzenini daha da zorlaştırdı.Kısa süre sonra hem sevgilisi hem işi onu bıraktı. Depresyonun eşiğinde, öfke patlamalarıyla dolu günler yaşayarak maalesef yaşamına son vermek istese de bugün Samuel, FIFO sektöründe çalışan veya çalışmış kişilere bire bir ruh sağlığı koçluğu yapıyor. Sunumlarında, “Kaçınız depresyon yaşadınız?” diye soruyor. Az kişi başını sallıyor.Ama, “Kaçınız kendinizden nefret ettiğinizi hissettiniz?” dediğinde… Neredeyse herkes evet diyor.Sektörün görülmeyen yüzüSamuel’in hikâyesi, yüksek maaşlı işlerin ardındaki görünmeyen bedeli gözler önüne seriyor: izolasyon, ruhsal çöküş ve sessiz krizler. FIFO gibi sistemlerde çalışan binlerce kişi, hâlâ bu görünmez yükü taşıyor.

