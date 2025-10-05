https://anlatilaninotesi.com.tr/20251005/rus-ordusu-operasyona-devam-ediyor-donbassta-bir-yerlesim-daha-rus-askerlerin-kontrolune-gecti-1099928418.html

Rus ordusu operasyona devam ediyor: Donbass’ta bir yerleşim daha Rus askerlerin kontrolüne geçti

Rus ordusu operasyona devam ediyor: Donbass’ta bir yerleşim daha Rus askerlerin kontrolüne geçti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Kuzminovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. 05.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-05T12:49+0300

2025-10-05T12:49+0300

2025-10-05T13:14+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

donbass

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

rus ordusu

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

özel askeri harekat

kayıp

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1b/1089731763_0:27:747:447_1920x0_80_0_0_456806982ea21f018f23b76cbb35b4b8.png

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus ordusu dün gece Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerini, ayrıca söz konusu işletmelerin faaliyetlerini sağlayan enerji altyapısını hedef alarak toplu saldırı gerçekleştirdi, saldırılar hedeflerine ulaştı, belirlenen tüm hedefler imha edildi.Ayrıca Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerler de dahil olmak üzere 137 hedef imha edildi.Ukrayna silahlı kuvvetlerinin son bir gündeki kaybı 1.300 kadar asker, ayrıca 10 tank ve diğer zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusuna ait 4 adet güdümlü uçak bombası ve 145 uçak tipi İHA önledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/rus-ordusu-ukraynanin-askeri-sanayi-isletmelerinin-faaliyetlerini-destekleyen-enerji-tesislerini-1099906660.html

rusya

donbass

ukrayna

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, donbass, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), özel askeri harekat, kayıp, bilgilendirme