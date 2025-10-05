https://anlatilaninotesi.com.tr/20251005/rus-ordusu-operasyona-devam-ediyor-donbassta-bir-yerlesim-daha-rus-askerlerin-kontrolune-gecti-1099928418.html
Rus ordusu operasyona devam ediyor: Donbass’ta bir yerleşim daha Rus askerlerin kontrolüne geçti
Rus ordusu operasyona devam ediyor: Donbass'ta bir yerleşim daha Rus askerlerin kontrolüne geçti
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Kuzminovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. 05.10.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus ordusu dün gece Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerini, ayrıca söz konusu işletmelerin faaliyetlerini sağlayan enerji altyapısını hedef alarak toplu saldırı gerçekleştirdi, saldırılar hedeflerine ulaştı, belirlenen tüm hedefler imha edildi.Ayrıca Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerler de dahil olmak üzere 137 hedef imha edildi.Ukrayna silahlı kuvvetlerinin son bir gündeki kaybı 1.300 kadar asker, ayrıca 10 tank ve diğer zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusuna ait 4 adet güdümlü uçak bombası ve 145 uçak tipi İHA önledi.
Rus ordusu operasyona devam ediyor: Donbass’ta bir yerleşim daha Rus askerlerin kontrolüne geçti
12:49 05.10.2025 (güncellendi: 13:14 05.10.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Kuzminovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Rus ordusu dün gece Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerini, ayrıca söz konusu işletmelerin faaliyetlerini sağlayan enerji altyapısını hedef alarak toplu saldırı gerçekleştirdi, saldırılar hedeflerine ulaştı, belirlenen tüm hedefler imha edildi.
Ayrıca Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerler de dahil olmak üzere 137 hedef imha edildi.
Ukrayna silahlı kuvvetlerinin son bir gündeki kaybı 1.300 kadar asker, ayrıca 10 tank ve diğer zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusuna ait 4 adet güdümlü uçak bombası ve 145 uçak tipi İHA önledi.