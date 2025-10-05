https://anlatilaninotesi.com.tr/20251005/barcelona-laligadaki-ilk-maglubiyetini-aldi-sevillaya-4-1-yenildi-1099937951.html

Barcelona LaLiga'daki ilk mağlubiyetini aldı: Sevilla'ya 4-1 yenildi

Barcelona LaLiga'daki ilk mağlubiyetini aldı: Sevilla'ya 4-1 yenildi

LaLiga'nın 8. haftasında ilk yenilgisini alan Barcelona Sevilla'ya 4-1 yenildi. Maç sonrası Barcelona ligde Real Madrid'in ardından 2. sırada yer buldu. 05.10.2025, Sputnik Türkiye

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 8. haftasında Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sevilla'nın 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.Maçta Sevilla, 13. dakikada Alexis Sanchez'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti.Ev sahibi ekip, maçın 36. dakikasında Isaac Romero'nun golüyle skoru 2-0 yaparken Barcelona, 45+7. dakikada Marcus Rashford'un golüyle farkı 1'e indirdi: 2-1.İkinci yarıda maçın kontrolünü ele geçiren Sevilla 90. dakikada Jose Angel Carmona ve 90+6. dakikada Akor Adams'la 2 gol daha bularak maçtan 4-1 galip ayrıldı.Sevilla bu sonuçla puanını 13'e yükseltirken, 19 puanda kalan Barcelona ise lider Real Madrid'in ardından 2. sırada yer aldı.

