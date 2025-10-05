Bakan Yerlikaya: Bugün Ankara'da 300 bin vicdan yerinden doğrulup ayağa kalktı

"Melike Hatun'dan yükselen o ses, insanlığın ortak vicdanının sesine ses oldu, 'Gazze direniyor. Gazze direnecek'. Aziz milletimiz, Kudüs'te Selahaddin'in, Gazze'de direnişin yanındadır. Siyonistlerin masum çocuklara, hastanelere, kadınlara yağdırdığı bombalara karşı Ankara'da yeri titreten bu yürüyüş, sadece bir tepki değil; bir medeniyet hafızasının ayağa kalkışıdır. Bizim tarihimizi, karakterimizi yakinen bilenler unutmasın, Türkiye, sadece sınırlarını değil, insanlığın onurunu da savunur. Zulmün olduğu yerde adalet, işgalin olduğu yerde direniş haktır. Bu toprakların evlatları dün Çanakkale'de neyi savunduysa, bugün Gazze için de aynı kararlılıktadır. Zulümle abad olunmaz."