Bakan Yerlikaya: Bugün Ankara'da 300 bin vicdan yerinden doğrulup ayağa kalktı
Bakan Yerlikaya: Bugün Ankara'da 300 bin vicdan yerinden doğrulup ayağa kalktı
İçişleri Bakanı Yerlikaya Ankara'daki 'Gazze Kararlılık Yürüyüşü' ile ilgili yaptığı paylaşımda "Bugün Ankara'da 300 bin vicdan yerinden doğrulup ayağa kalktı"... 05.10.2025, Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Ankara'da düzenlenen 'Gazze Kararlılık Yürüyüşü'ne ilişkin paylaşımda bulundu."Bugün Ankara'da 300 bin vicdan yerinden doğrulup ayağa kalktı" ifadesini kullanan 'Bakan Yerlikaya, Ankara Filistin Dayanışma Platformu'nun (ANFİDAP) çağrısıyla sendikaların, vakıfların, derneklerin, gençlerin, annelerin, esnafların, yütüyüşte her daim zalimin karşısında kıyam eden koskoca bir milletin omuz omuza yürüdüğünü belirtti.
İçişleri Bakanı Yerlikaya Ankara'daki 'Gazze Kararlılık Yürüyüşü' ile ilgili yaptığı paylaşımda "Bugün Ankara'da 300 bin vicdan yerinden doğrulup ayağa kalktı" ifadesine yer verdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Ankara'da düzenlenen 'Gazze Kararlılık Yürüyüşü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.
"Bugün Ankara'da 300 bin vicdan yerinden doğrulup ayağa kalktı" ifadesini kullanan 'Bakan Yerlikaya, Ankara Filistin Dayanışma Platformu'nun (ANFİDAP) çağrısıyla sendikaların, vakıfların, derneklerin, gençlerin, annelerin, esnafların, yütüyüşte her daim zalimin karşısında kıyam eden koskoca bir milletin omuz omuza yürüdüğünü belirtti.
Bakan Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydwett
"Melike Hatun'dan yükselen o ses, insanlığın ortak vicdanının sesine ses oldu, 'Gazze direniyor. Gazze direnecek'. Aziz milletimiz, Kudüs'te Selahaddin'in, Gazze'de direnişin yanındadır. Siyonistlerin masum çocuklara, hastanelere, kadınlara yağdırdığı bombalara karşı Ankara'da yeri titreten bu yürüyüş, sadece bir tepki değil; bir medeniyet hafızasının ayağa kalkışıdır. Bizim tarihimizi, karakterimizi yakinen bilenler unutmasın, Türkiye, sadece sınırlarını değil, insanlığın onurunu da savunur. Zulmün olduğu yerde adalet, işgalin olduğu yerde direniş haktır. Bu toprakların evlatları dün Çanakkale'de neyi savunduysa, bugün Gazze için de aynı kararlılıktadır. Zulümle abad olunmaz."