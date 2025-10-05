İstanbul'da denizden ve karadan Filistin’e ve Özgürlük Filosu'na destek

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Filistin'e Destek Platformu tarafından organize edilen Filistin’e ve Uluslararası Özgürlük Filosu’na destek yürüyüşü Türkiye’de eş zamanlı olarak yapılıyor.
Gazze'deki soykırımına karşı durmak ve ablukayı delmek amacıyla yola çıkan Uluslararası Özgürlük Filosu'na destek vermek amacıyla organize edilen yürüyüşe denizden de teknelerle destek verildi.
Yürüyüşte İsrail tarafından durdurulan Küresel Sumud Filosu’nun ardından Özgürlük Filosu 22 ülkeden aktivistlerin yer aldığı ve 11 gemiyle Gazze'ye ilerleyen Uluslararası Özgürlük Filosu'na destek sloganları atıldı.
İstanbul Boğazı'ndan yola çıkan tekneler Haliç'e doğru Filistin bayrakları ile geçti.
Özgürlük Filosu’na destek amacıyla İstanbul’daki Ayasofya'dan başlayan yürüyüş Eminönü Meydanı'na doğru devam ederken tekneler de Haliç'te ilerledi.
Ayasofya'da yürüyüş sürerken Ankara ve diğer şehirlerde de onbinlerce kişi destek yürüyüşlerine başladı.
