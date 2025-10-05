Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri
İstanbul'da denizden ve karadan Filistin’e ve Özgürlük Filosu'na destek
İstanbul'da denizden ve karadan Filistin’e ve Özgürlük Filosu'na destek
İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı durmak ve ablukayı delmek amacıyla yola çıkan Uluslararası Özgürlük Filosu'na destek vermek amacıyla organize edilen yürüyüşe boğazdan da tekneler eşlik etti. Görüntüler ve detaylar...
2025-10-05T15:12+0300
2025-10-05T15:12+0300
İstanbul'da denizden ve karadan Filistin’e ve Özgürlük Filosu'na destek

15:12 05.10.2025
Filistin’e ve Sumud Filosu’nun ardından ablukayı delmek amacıyla yola çıkan Uluslararası Özgürlük Filosu'na destek vermek amacıyla organize edilen yürüyüşe boğazdan da tekneler eşlik etti.
İHH İnsani Yardım Vakfı ve Filistin'e Destek Platformu tarafından organize edilen Filistin’e ve Uluslararası Özgürlük Filosu’na destek yürüyüşü Türkiye’de eş zamanlı olarak yapılıyor.
İstanbul'da Filistin'e ve Uluslararası Özgürlük Filosu'na Destek - Sputnik Türkiye
1/6
İHH İnsani Yardım Vakfı ve Filistin'e Destek Platformu tarafından organize edilen Filistin’e ve Uluslararası Özgürlük Filosu’na destek yürüyüşü Türkiye’de eş zamanlı olarak yapılıyor.

Gazze'deki soykırımına karşı durmak ve ablukayı delmek amacıyla yola çıkan Uluslararası Özgürlük Filosu'na destek vermek amacıyla organize edilen yürüyüşe denizden de teknelerle destek verildi.

Gazze&#x27;deki soykırımına karşı durmak ve ablukayı delmek amacıyla yola çıkan Uluslararası Özgürlük Filosu&#x27;na destek vermek amacıyla organize edilen yürüyüşe denizden de teknelerle destek verildi. - Sputnik Türkiye
2/6

Gazze'deki soykırımına karşı durmak ve ablukayı delmek amacıyla yola çıkan Uluslararası Özgürlük Filosu'na destek vermek amacıyla organize edilen yürüyüşe denizden de teknelerle destek verildi.

Yürüyüşte İsrail tarafından durdurulan Küresel Sumud Filosu’nun ardından Özgürlük Filosu 22 ülkeden aktivistlerin yer aldığı ve 11 gemiyle Gazze'ye ilerleyen Uluslararası Özgürlük Filosu'na destek sloganları atıldı.
İstanbul'da Filistin'e ve Uluslararası Özgürlük Filosu'na Destek - Sputnik Türkiye
3/6
Yürüyüşte İsrail tarafından durdurulan Küresel Sumud Filosu’nun ardından Özgürlük Filosu 22 ülkeden aktivistlerin yer aldığı ve 11 gemiyle Gazze'ye ilerleyen Uluslararası Özgürlük Filosu'na destek sloganları atıldı.
İstanbul Boğazı'ndan yola çıkan tekneler Haliç'e doğru Filistin bayrakları ile geçti.
Gazze'deki soykırımına karşı durmak ve ablukayı delmek amacıyla yola çıkan Uluslararası Özgürlük Filosu'na destek vermek amacıyla organize edilen yürüyüşe denizden de teknelerle destek verildi. - Sputnik Türkiye
4/6
İstanbul Boğazı'ndan yola çıkan tekneler Haliç'e doğru Filistin bayrakları ile geçti.
Özgürlük Filosu’na destek amacıyla İstanbul’daki Ayasofya'dan başlayan yürüyüş Eminönü Meydanı'na doğru devam ederken tekneler de Haliç'te ilerledi.
İstanbul'da Filistin'e ve Uluslararası Özgürlük Filosu'na Destek - Sputnik Türkiye
5/6
Özgürlük Filosu’na destek amacıyla İstanbul’daki Ayasofya'dan başlayan yürüyüş Eminönü Meydanı'na doğru devam ederken tekneler de Haliç'te ilerledi.
Ayasofya'da yürüyüş sürerken Ankara ve diğer şehirlerde de onbinlerce kişi destek yürüyüşlerine başladı.
İstanbul'da Filistin'e ve Uluslararası Özgürlük Filosu'na Destek - Sputnik Türkiye
6/6
Ayasofya'da yürüyüş sürerken Ankara ve diğer şehirlerde de onbinlerce kişi destek yürüyüşlerine başladı.
