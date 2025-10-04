Türkiye
Venezüella lideri Maduro: ABD, ülkede 'kukla hükümet' kurmayı planlıyor
Venezüella lideri Maduro: ABD, ülkede 'kukla hükümet' kurmayı planlıyor
04.10.2025
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas’ta düzenlenen konferansta, ABD’nin Karayipler bölgesindeki askeri faaliyetlerine tepki gösterdi. Maduro, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’in uluslararası sularda uyuşturucu taşıdığını belirttiği tekneye yapılan saldırıya ilişkin açıklamalarına değinerek, Washington’ın ülkesinde 'kukla hükümet' kurmayı planladığını ileri sürdü.Maduro konuşmasında, “ABD halkı çok iyi biliyor ki Venezüella’ya karşı planlanan şey, rejim değişikliğini dayatmak, kukla hükümetler kurmak ve ülkenin petrolünü, gazını, altınını ve tüm doğal kaynaklarını çalmak amacıyla düzenlenen bir silahlı saldırıdır” dedi.'Boyun eğmeyeceğiz'ABD’nin olası saldırılarına boyun eğmeyeceklerini vurgulayan Maduro, şunları söyledi:Ülkesinin barış, egemenlik ve var olma hakkına sahip olduğunu belirten Maduro, gerekirse silahsız mücadeleden silahlı mücadeleye geçebileceklerini ifade etti.Venezüella BM’ye başvurduVenezüella, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine başvurarak ABD’ye ait savaş uçaklarının ülke kıyılarına yaklaşık 75 kilometre mesafede “yasa dışı hava sahası ihlali” yaptığını duyurdu.Hegseth, uluslararası sularda uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle hedef alınan teknede 4 kişinin öldüğünü açıklamıştı.ABD bölgedeki askeri etkinliği artırma kararı almıştıABD Başkanı Donald Trump, 'Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadele' gerekçesiyle ordunun bölgedeki etkinliğini artıran kararlar imzalamıştı. Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Karayip Denizi’nde ülke kıyılarına yakın bölgede 5’ten fazla savaş uçağının tespit edildiğini bildirmişti.
11:10 04.10.2025
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin ülkesine yönelik olası planlarını sert bir dille eleştirerek Washington’ın 'rejim değişikliği ve kukla hükümetler' kurmayı planladığını ileri sürdü.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas’ta düzenlenen konferansta, ABD’nin Karayipler bölgesindeki askeri faaliyetlerine tepki gösterdi. Maduro, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’in uluslararası sularda uyuşturucu taşıdığını belirttiği tekneye yapılan saldırıya ilişkin açıklamalarına değinerek, Washington’ın ülkesinde 'kukla hükümet' kurmayı planladığını ileri sürdü.
Maduro konuşmasında, “ABD halkı çok iyi biliyor ki Venezüella’ya karşı planlanan şey, rejim değişikliğini dayatmak, kukla hükümetler kurmak ve ülkenin petrolünü, gazını, altınını ve tüm doğal kaynaklarını çalmak amacıyla düzenlenen bir silahlı saldırıdır” dedi.

'Boyun eğmeyeceğiz'

ABD’nin olası saldırılarına boyun eğmeyeceklerini vurgulayan Maduro, şunları söyledi:

Venezüella, gücü ne olursa olsun, adı ne olursa olsun hiçbir imparatorluk karşısında asla boyun eğmeyecek. Önümüzdeki yıllarda o imparatorluğa ahlaki, etik ve siyasi açıdan hak ettiği dersi vereceğiz.

Ülkesinin barış, egemenlik ve var olma hakkına sahip olduğunu belirten Maduro, gerekirse silahsız mücadeleden silahlı mücadeleye geçebileceklerini ifade etti.

Venezüella BM’ye başvurdu

Venezüella, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine başvurarak ABD’ye ait savaş uçaklarının ülke kıyılarına yaklaşık 75 kilometre mesafede “yasa dışı hava sahası ihlali” yaptığını duyurdu.
Hegseth, uluslararası sularda uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle hedef alınan teknede 4 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

ABD bölgedeki askeri etkinliği artırma kararı almıştı

ABD Başkanı Donald Trump, 'Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadele' gerekçesiyle ordunun bölgedeki etkinliğini artıran kararlar imzalamıştı.
Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Karayip Denizi’nde ülke kıyılarına yakın bölgede 5’ten fazla savaş uçağının tespit edildiğini bildirmişti.
