Petro’dan ABD’ye sert mesaj: 'Kolombiya’nın iç siyasetine karışmayın'

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro Urrego, ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz’ın ülkesine yönelik eleştirilerine sert tepki gösterdi. Waltz’ın “Kolombiya hükümeti kalıcı barışın sağlanmasına yönelik ilerlemeyi baltalıyor” sözlerine yanıt veren Petro, Washington’a 'ülkenin iç siyasetine müdahale etmeme' çağrısı yaptı.Petro, yaptığı açıklamada, Kasım 2016’da Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile imzalanan barış anlaşmasına atıfta bulunarak, BM Güvenlik Konseyi’nin yalnızca bu süreci denetlediğini belirtti.Petro: Barış politikamız egemen bir karardırPetro açıklamasında, “Güvenlik Konseyi barış politikamızı denetlemez, bu politika egemendir. Konsey yalnızca FARC ile yürütülen barış sürecini gözetir ve biz bu süreci yerine getiriyoruz” ifadelerini kullandı.Petro, ABD’nin Kolombiya’ya yönelik eleştirilerini Gazze’deki olaylarla ilişkilendirdi. Washington’un, hükümetinin Gazze konusundaki tutumunu değiştirmesi için baskı kurduğunu öne süren Petro, şunları söyledi:Waltz: Petro’nun politikaları barışı baltalıyorABD’nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz ise BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada Petro hükümetini hedef alarak, “Kolombiya’nın mevcut yönetimi kutuplaşmayı derinleştiriyor ve kalıcı barışa ulaşma çabalarını baltalıyor. Petro’nun barış ve güvenlik politikaları açıkça sorumsuzcadır” demişti.

