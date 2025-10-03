https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/abd-venezuella-aciklarindaki-tekneyi-vurdu-4-olu-1099897891.html

ABD, Venezüella açıklarındaki tekneyi vurdu: 4 ölü

ABD, Venezüella açıklarındaki tekneyi vurdu: 4 ölü

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Venezüella açıklarında bir tekneye dördüncü hava saldırısını düzenlediklerini açıkladı. Hegseth, teknenin uluslararası sularda... 03.10.2025, Sputnik Türkiye

ABD, Venezüella kıyılarına yakın bir teknede düzenlenen hava saldırısında dört kişinin öldüğünü açıkladı.Sosyal medya hesabından saldırıya ait bir video paylaşan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, “Teknedeki dört erkek narko-terörist saldırıda öldü, operasyon sırasında ABD güçlerine herhangi bir zarar gelmedi” ifadelerini kullandı.Saldırının geçen ay yapılan üç benzer operasyondan sonra geldiği bildirildi. 2 Eylül’de gerçekleştirilen ilk saldırıda 11 kişi hayatını kaybederken, 15 ve 19 Eylül’deki ikinci ve üçüncü saldırılarda ise üçer kişi yaşamını yitirmişti.

