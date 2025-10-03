Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
ABD, Venezüella açıklarındaki tekneyi vurdu: 4 ölü
ABD, Venezüella açıklarındaki tekneyi vurdu: 4 ölü
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Venezüella açıklarında bir tekneye dördüncü hava saldırısını düzenlediklerini açıkladı. Hegseth, teknenin uluslararası sularda... 03.10.2025, Sputnik Türkiye
ABD, Venezüella kıyılarına yakın bir teknede düzenlenen hava saldırısında dört kişinin öldüğünü açıkladı.Sosyal medya hesabından saldırıya ait bir video paylaşan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, “Teknedeki dört erkek narko-terörist saldırıda öldü, operasyon sırasında ABD güçlerine herhangi bir zarar gelmedi” ifadelerini kullandı.Saldırının geçen ay yapılan üç benzer operasyondan sonra geldiği bildirildi. 2 Eylül’de gerçekleştirilen ilk saldırıda 11 kişi hayatını kaybederken, 15 ve 19 Eylül’deki ikinci ve üçüncü saldırılarda ise üçer kişi yaşamını yitirmişti.
21:09 03.10.2025 (güncellendi: 21:10 03.10.2025)
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Venezüella açıklarında bir tekneye dördüncü hava saldırısını düzenlediklerini açıkladı. Hegseth, teknenin uluslararası sularda uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle vurulduğunu belirtti.
ABD, Venezüella kıyılarına yakın bir teknede düzenlenen hava saldırısında dört kişinin öldüğünü açıkladı.
Sosyal medya hesabından saldırıya ait bir video paylaşan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, “Teknedeki dört erkek narko-terörist saldırıda öldü, operasyon sırasında ABD güçlerine herhangi bir zarar gelmedi” ifadelerini kullandı.
Saldırının geçen ay yapılan üç benzer operasyondan sonra geldiği bildirildi. 2 Eylül’de gerçekleştirilen ilk saldırıda 11 kişi hayatını kaybederken, 15 ve 19 Eylül’deki ikinci ve üçüncü saldırılarda ise üçer kişi yaşamını yitirmişti.
DÜNYA
Kaynaklar tarih verdi: ABD, Venezüella sınırları içine askeri operasyon hazırlığı yapıyor
29 Eylül, 12:31
