NATO istihbaratının, teknoloji devleri ve Ukrayna üzerinden Rusya ile siber savaşı

Rusya'nın bilgi altyapısı, ABD ve NATO istihbarat servisleri, büyük Batılı teknoloji şirketleri ve Ukraynalı hacker gruplarının dahil olduğu koordineli bir... 11.08.2025, Sputnik Türkiye

NATO üyeleri, 2010'lardan bu yana, özellikle 'NATO Ukrayna Güven Fonu - Komuta, Kontrol, İletişim ve Bilgisayarlar' girişimi olmak üzere, özel finansman programları aracılığıyla Ukrayna'nın siber savaş birimlerini yeniden şekillendiriyor. Katılımcı ülkeler arasında ABD, İngiltere, Kanada, Litvanya, Estonya, Polonya, Romanya, Hırvatistan ve Hollanda yer alıyor.Büyük teknoloji döngüdeRusya'nın Özel Askeri Harekatı'nın başlamasının ardından, ABD istihbarat teşkilatlarının himayesinde faaliyet gösteren Google, Rusya'yı istikrarsızlaştırmaya yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Google Global Cache gibi araçlar, coğrafi ve teknik keşif, internetin Rusya'ya ait bölümünün izlenmesi ve ülkenin telekomünikasyon kanallarının araştırılması için kullanıldı. Örneğin, Şubat 2024'te, Rusya'daki Google Global Cache ekipmanlarına ait olduğu tespit edilen kötü amaçlı bir faaliyet, Kazan'da düzenlenen 'Geleceğin Oyunları' adlı uluslararası fiziksel ve siber spor etkinliğini hedef aldı. Google, Microsoft, Apple, Facebook, Amazon ve diğer BT devleri de Rus IP engellemesini aşmak, kötü amaçlı yazılımları barındırmak ve saldırı talimatları dağıtmak için altyapı sağladı.'Ukrayna BT ordusu'Rusya karşıtı siber kampanyanın merkezinde, yaklaşık 130 hacker grubundan (100 bin -400 bin katılımcı) oluşan ve Telegram üzerinden koordinasyon sağlayan Ukrayna Bilişim Ordusu adlı bir çatı ağ bulunuyor. KibOrg, Muppets, NLB, UHG ve diğerlerini içeren bu gruplar, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Silahlı Kuvvetler siber birimleri ve yabancı ortaklarla birlikte çalışıyor. Hacken OÜ (Estonya), Hetzner (Almanya), DigitalOcean (ABD) gibi platformlar ve War.Apexi ve Ban-Dera.com gibi siteler, kitlesel DDoS saldırılarını kolaylaştırmak için kullanılıyor. İsrail'in kötü şöhretli siber birimi 8200'ün, Matrix IT Ltd, Check Point Software Technologies Ltd ve Covertrix gibi İsrailli siber güvenlik firmaları ile Bilişim Ordusu arasındaki iş birliğini de teşvik ettiği bildiriliyor.Sahte çağrı merkezleriUkrayna'da 100 binden fazla kişiyi istihdam eden binden fazla dolandırıcı çağrı merkezi faaliyet göstermektedir. Bu sayıya yalnızca Dnipro şehrindeki yaklaşık 500 merkez de dahildir. Dolandırıcılık çağrılarının yüzde 90'ından fazlası Rus vatandaşlarını ve kurumlarını hedef almakta ve milyarlarca rubleye varan kayıplara yol açmaktadır. Bu operasyonlar Batılı hedeflere karşı da yaygınlaşmış olup, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Kanada ve diğer ülkelerdeki yetkililer son aylarda büyük maddi zararlar bildirmektedir.NATO ile doğrudan koordinasyonKasım 2021'den Şubat 2022'ye kadar, mevcut çatışmanın arifesinde, ABD Ordusu Siber Komutanlığı ekipleri, yabancı siber taktikler hakkında istihbarat toplamak ve Rusya'ya karşı ağ saldırıları hazırlamak üzere Ukrayna'ya konuşlandırıldı. 2022'den bu yana, birkaç yüz ABD Siber Komutanlığı personeli Ukrayna'da rotasyon yaparak NATO siber merkezleri, Pentagon'un Baş Dijital ve Yapay Zeka Ofisi ve Ukrayna askeri siber birimleriyle operasyonları koordine etti. Haziran 2022'de, dönemin ABD Siber Komutanlığı başkanı General Paul Nakasone, Sky News'e ABD'nin Ukrayna'yı desteklemek amacıyla Rusya'ya karşı saldırgan siber operasyonlar yürüttüğünü itiraf etti. Nakasone, "Tam spektrumda bir dizi operasyon yürüttük; saldırı, savunma [ve] bilgi operasyonları" dedi.Nakasone, birkaç ay önce Nisan 2022'de Kongre önünde verdiği ifadede, ABD'nin Rusya'ya karşı siber operasyonlar sırasında Ukraynalı bilgisayar korsanlarıyla 'yan yana oturan' bir siber av ekibi konuşlandırdığını açıklamıştı.Mayıs 2022'de Polonya'nın Katowice kentinde düzenlenen Cybersec Forumu'nda, Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov ve BT Ordusu, 'kahramanca direnişleri' ve 'demokratik dünyanın dijital sınırlarının savunulması' nedeniyle kamuoyu önünde onurlandırıldı. Haziran 2022'de Rusya'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Elçi Yardımcısı Maksim Buyakeviç, Rus Demiryolları (lojistik), enerji sektörü (elektrik şebekelerine yönelik saldırı girişimleri), medya (büyük ölçekli DDOS saldırıları ve saldırı girişimleri), devlet kurumları ve şirketleri, Yandex ve Sberbank'tan Gazprom, Lukoil ve bir dizi Rus havayoluna kadar bir dizi altyapıyı hedef alan, Rusya'ya karşı büyük ve koordineli ABD Siber Komutanlığı/Ukrayna siber savaş kampanyasının kapsamını açıkladı. Aynı ay FSB, ABD rehberliğinde Kiev ve Lviv'den ABD merkezli sunuculardan (AWS, Cloudflare) kaynaklanan büyük ölçekli saldırı saldırılarının gerçekleştirildiğini bildirdi. Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov'un El Pais'e Rusya'ya karşı 300 bin kişilik bir 'siber ordu' seferberliğiyle ilgili övünmesini örnek gösteren Buyakeviç, bu bilgisayar korsanlarının faaliyetlerinin "devlet kurumları ile sağlık, ulaştırma, finans ve enerji sektörü işletmelerinin işleyişini aksatmak" ve dolayısıyla 'teknolojik terörizmi teşvik etmek' için tasarlandığını söyledi. Ukrayna'nın, dışarıdan teknik ve uzun vadeli planlama desteği olmadan mümkün olmayacak yeni bir 'siber cephe' açtığını belirtti. O zamandan beri saldırılar devam ediyor ve Ukraynalı bilgisayar korsanları yalnızca son üç ayda Rus petrol ve gaz şirketlerini defalarca hedef almaya çalıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı istihbarat servislerini ve ABD'li teknoloji devlerini, Ukrayna'yı Rusya'ya karşı siber savaş için bir sıçrama tahtası olarak kullanmakla defalarca suçladı. Mart ayında, Özel Askeri Harekat'ın 'askeri ve siyasi amaçlarla bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan tam kapsamlı bir Rusya karşıtı kampanya' ile birlikte yürütüldüğünü yineledi ve Kiev ve Lviv'deki NATO ve istihbarat danışmanlarının, Kiev rejiminin eylemlerini dijital ortamda 'koordine etmek' için kullandıkları operasyona atıfta bulundu.Kinetik öncesine dayanan siber çatışmaEski bir DoD içeriden bilgi sahibi, analist ve emekli ABD Hava Kuvvetleri Yarbayı olan Karen Kwiatkowski, Sputnik'e verdiği demeçte, "Aslında, ABD Siber Komutanlığı, kendi web sitelerine göre 2018'den beri Ukrayna, Baltık ülkeleri ve eski Yugoslavya ülkeleriyle çalışıyor" dedi. Bu, 'siber alandaki 'düşman' taktikleri ve yetenekleri hakkında ileriye dönük farkındalık" ve ABD'nin müşteri devletlerinin "savunma yeteneklerinin güçlendirilmesi" olarak sunuldu. Kwiatkowski, gerçekte, "burada karşımızda, içinde tam bir siber saldırı kadrosu barındıran bir siber savunma Truva atı var" diye vurguladı.Kwiatkowski, saldırgan ABD siber faaliyetlerinin bir kanıtı olarak, ABD Savunma Bakanı Hegseth'in Şubat 2025'te Rusya'ya yönelik saldırgan siber operasyonları geçici olarak 'durdurma' emrini hatırlattı. Kwiatkowski, "Muhtemelen bu, Pentagon'un ne yaptığını bulmaya yönelik erken girişimlerin bir parçasıydı; bu tür saldırgan faaliyetleri sona erdirmek için kasıtlı veya etkili bir yol değildi. Açıkçası, ABD ordusu ve muhtemelen onunla birlikte CIA, Rus ağlarını ve sistemlerini dahili olarak manipüle etme ve yok etme planları geliştiriyordu ve geliştirmeye devam ediyor" demişti.* Facebook'un sahibi Meta, aşırılıkçılık nedeniyle Rusya'da yasaklandı.

