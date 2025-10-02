https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/bati-medyasi-ukrayna-ordusu-rus-fuzelerini-onleyemiyor-kilit-onemine-sahip-tesisleri-yok-edildi-1099839558.html
Batı medyası: Ukrayna ordusu Rus füzelerini önleyemiyor, kilit önemine sahip tesisleri yok edildi
İngiliz Financial Times gazetesi, Londra merkezli Centre for Information Resilience (CIR) örgütünün derlediği Ukrayna Hava Kuvvetleri verilerini analiz ederek Ukrayna ordusunun önlediği Rus füze sayısının giderek azaldığı sonucuna vardı.Haberde, “Ukrayna'nın balistik füze önleme oranı, (Ağustos ayına kıyasla) daha az sayıda füze fırlatılmasına rağmen Eylül ayında yüzde 6'ya düştü. Rus saldırıları kış öncesinde önemli askeri tesisleri ve kritik altyapıyı yok etti” ifadesi kullanıldı.Mevcut ve eski Ukraynalı yetkililerin yaptığı açıklamalara göre, bu yaz en az dört İHA imalat tesisi yok edildi.Wall Street Journal gazetesi, Temmuz ayında, modifiye edilen Rus balistik füzelerinin Patriot hava savunma sistemlerinin radarlarından kaçmaya başladığını ve bunun sonucunda sistemlerin son aylarda fırlatılan füzeleri tespit edemediğini bildirmişti.
İngiliz Financial Times gazetesi, Londra merkezli Centre for Information Resilience (CIR) örgütünün derlediği Ukrayna Hava Kuvvetleri verilerini analiz ederek Ukrayna ordusunun önlediği Rus füze sayısının giderek azaldığı sonucuna vardı.
Haberde, “Ukrayna'nın balistik füze önleme oranı, (Ağustos ayına kıyasla) daha az sayıda füze fırlatılmasına rağmen Eylül ayında yüzde 6'ya düştü. Rus saldırıları kış öncesinde önemli askeri tesisleri ve kritik altyapıyı yok etti” ifadesi kullanıldı.
Rusya Savunma Bakanı Andriy Belousov, Rus birliklerinin bu yıl Ukrayna'nın önemli askeri sanayi işletmelerinin yüzde 62'sine zarar verdiğini açıklamıştı.
Mevcut ve eski Ukraynalı yetkililerin yaptığı açıklamalara göre, bu yaz en az dört İHA imalat tesisi yok edildi.
Wall Street Journal gazetesi, Temmuz ayında, modifiye edilen Rus balistik füzelerinin Patriot hava savunma sistemlerinin radarlarından kaçmaya başladığını ve bunun sonucunda sistemlerin son aylarda fırlatılan füzeleri tespit edemediğini bildirmişti.
Ukrayna ordusunun Rusya’daki sivil hedeflere yönelik düzenlediği saldırılara karşılık olarak Rus ordusu Ukrayna’da sadece Ukraynalı askerlerin, teçhizatın ve paralı askerlerin bulunduğu yerlerinin yanı sıra, Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesislerini, silah sanayisi işletmelerini ve askeri kontrol merkezlerini vuruyor.