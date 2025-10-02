https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/bati-medyasi-ukrayna-ordusu-rus-fuzelerini-onleyemiyor-kilit-onemine-sahip-tesisleri-yok-edildi-1099839558.html

Batı medyası: Ukrayna ordusu Rus füzelerini önleyemiyor, kilit önemine sahip tesisleri yok edildi

Ukrayna ordusunun önlediği Rus balistik füze sayısının kritik düzeye düştüğüne dikkat çekilen haberde, Rus ordusunun Ukrayna’daki askeri hedefleri ve kilit... 02.10.2025, Sputnik Türkiye

İngiliz Financial Times gazetesi, Londra merkezli Centre for Information Resilience (CIR) örgütünün derlediği Ukrayna Hava Kuvvetleri verilerini analiz ederek Ukrayna ordusunun önlediği Rus füze sayısının giderek azaldığı sonucuna vardı.Haberde, “Ukrayna'nın balistik füze önleme oranı, (Ağustos ayına kıyasla) daha az sayıda füze fırlatılmasına rağmen Eylül ayında yüzde 6'ya düştü. Rus saldırıları kış öncesinde önemli askeri tesisleri ve kritik altyapıyı yok etti” ifadesi kullanıldı.Mevcut ve eski Ukraynalı yetkililerin yaptığı açıklamalara göre, bu yaz en az dört İHA imalat tesisi yok edildi.Wall Street Journal gazetesi, Temmuz ayında, modifiye edilen Rus balistik füzelerinin Patriot hava savunma sistemlerinin radarlarından kaçmaya başladığını ve bunun sonucunda sistemlerin son aylarda fırlatılan füzeleri tespit edemediğini bildirmişti.

2025

