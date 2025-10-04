https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/putinden-rus-uzay-kuvvetlerine-tebrik-1099901742.html
Putin’den Rus Uzay Kuvvetleri’ne tebrik
Rusya lideri Putin, Rus Uzay Kuvvetleri’nde görev yapan askerlerin seleflerinin şanlı geleneklerini özenle koruduğunu belirtti. 04.10.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yıl 4 Ekim tarihinde kutlanan Rus Uzay Kuvvetleri Günü dolayısıyla komutanlara, askerlere ve gazilere tebrik mesajı gönderdi.Kremlin sitesinde yayınlanan mesajda, “Uzay Kuvvetleri Günü'nüzü kutluyorum. Uzay Kuvvetleri personelinin bugün, seleflerinin şanlı geleneklerini özenle koruyup geliştirmesi memnuniyet vericidir” ifadelerine yer verildi.Rus Uzay Kuvvetleri'nin ülkenin savunma kabiliyetine katkı sağlayacağına olan inancını dile getiren Putin, şu ifadeleri kullandı:Rusya'da her yıl 4 Ekim, Uzay Kuvvetleri Günü olarak kutlanıyor. 1957'de bugün, dünyanın ilk yapay uydusu Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatılmıştı. Bu olay, insanlığa uzayın kapılarını açmakla kalmayıp aynı zamanda uzay keşfi için askeri yeteneklerin geliştirilmesinin de temelini atmış oldu.
