'Putin, Valday konuşmasında net mesajlar vererek kırmızı çizgilerini çizdi'

03.10.2025

Lübnanlı akademisyen ve uluslararası ilişkiler uzmanı Ali Shoukr, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'ndeki konuşmasında Batı'ya net mesajlar verdiğini belirtti.Shoukr, Sputnik'e verdiği röportajda, "Putin, güç faktörlerine ve her türlü hegemonyanın reddine değinirken sert ve kararlıydı. Rusya'nın nükleer kapasitesinden ilk kez bahsetmesi ve diğer ülkelerinkiyle karşılaştırması, küresel siyasi ve askeri söylemdeki gerilimin gözle görülür tırmanışını bir kez daha ortaya koyuyor" dedi.Putin'in sertleşen söyleminin ABD, Avrupa ve NATO'nun saldırgan stratejisine bir yanıt niteliğinde olduğunu kaydeden Shoukr, Avrupalıların tamamen Washington'a tabi olduğu bir ortamda, Rus liderin çok yönlü bir mesaj verdiğini ve birkaç kırmızı çizgi çizdiğini belirtti.Shoukr'a göre Rusya yönetimi, ABD ve müttefiklerinin askeri hedeflerini ve başlattıkları savaşın Rusya'nın askeri altyapısını ve ekonomik sistemini baltalama girişimi olduğunu, ancak Moskova'nın bunlara direnmeyi başardığını net biçimde anlıyor.Putin'in tutumunun açık olduğunu ve gelecekte olumsuz bir gelişme yaşanması durumunda, nükleer silahların ulusal güvenliği korumak için kullanılmaya hazır olabileceği uyarısında bulunduğunu ifade eden Shoukr, "Bu konuşma ABD'ye açık bir mesajdı. Rusya gerçeği Ortadoğu senaryolarından farklı. Güç unsurları mevcut ve bu nedenle birileri gerilimi tırmandırırsa Rusya karşılık vermeye hazır" diye konuştu.

