Meteoroloji'den kritik açıklama: 5 bölgeye birden uyarı verildi, 30’dan fazla i̇lde sağanak ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr uyarısında bulundu. 4 Ekim 2025 hava durumu raporu ve il il detaylar haberimizde.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelini etkisi altına alacak yeni bir yağışlı hava sistemi konusunda uyarı yayınladı. 5 bölgede kuvvetli sağanak yağış ve saatte 60 km’ye ulaşan rüzgar beklentisi bulunuyor. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da hava şartları yaşamı olumsuz etkileyebilir.Kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldıMeteoroloji'nin yayımladığı uyarıya göre, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve batısında güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgâr (40-60 km/saat) nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.Marmara’da sağanak yağış etkili olacakMarmara Bölgesi genelinde (Bilecik hariç) parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. İstanbul, Çanakkale, Kırklareli ve Bursa’da gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgârın bölgenin güney kesimlerinde yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor.Ege’de yağışlar kıyılarda etkiliKıyı Ege'de sağanak yağışlar etkili olacak. İzmir, Muğla ve Manisa’da aralıklı gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Muğla’nın doğusunda yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde rüzgârlar güneyli yönlerden kuvvetli esecek.Akdeniz’de yağış ve rüzgar bir aradaAntalya, Isparta ve Burdur’un doğusunda sağanak yağışlar bekleniyor. Adana ve Hatay’da ise parçalı bulutlu bir hava görülecek. Bölgenin iç kesimlerinde güneyli rüzgârlar saatte 60 km’ye ulaşabilir.İç Anadolu’da yerel yağışlar görülecekAnkara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde kısa süreli yerel sağanaklar bekleniyor. Konya ve Nevşehir gibi doğu kesimlerde hava genellikle parçalı az bulutlu geçecek. Güney ve batı kesimlerde rüzgârların kuvvetli olması tahmin ediliyor.Karadeniz’de yağış batıda, açık hava doğudaBatı Karadeniz’de (Bolu, Düzce, Zonguldak) aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Sinop haricinde bölge genelinde gök gürültülü sağanaklar görülecek. Orta ve Doğu Karadeniz’de ise hava az bulutlu ve açık olacak.Diğer bölgelerde hava durumu nasıl?Denizlerde fırtınamsı rüzgar beklentisiMeteoroloji’ye göre Doğu Karadeniz’in doğusunda rüzgârın zaman zaman fırtınamsı eseceği bildirildi. Marmara, Ege ve Akdeniz’de ise yer yer orta şiddette rüzgâr ve yağış nedeniyle denizcilerin dikkatli olması isteniyor.

