AFAD'ın 'Sıngırgı 6.1 Depremi Raporu' yayımlandı
10 Ağustos'ta Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin raporunu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0b/1098502338_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_961a34343c312e0eae73f6d96c09ed14.jpg
AFAD, 10 Ağustos’ta Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından hazırlanan raporu kamuoyuyla paylaştı.Raporda, 28 Eylül’e kadar 11 bini aşkın artçı sarsıntı meydana geldiği, bunlardan 44’ünün 4 ila 5 büyüklüğünde olduğu aktarıldı. Çalışmalarda, Balıkesir’de 901, Manisa’da ise 135 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık durumda olduğu tespit edildi. AFAD, artçıların büyük oranda aynı fay hattı üzerinde yoğunlaştığını ve yapısal hasarların geçmiş depremlerdeki tabloyla benzerlik taşıdığını açıkladı. Ayrıca, 1900’den bu yana bölgede 7.2 büyüklüğüne ulaşan 1464 depremin kaydedildiği bilgisi verildi.
türki̇ye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0b/1098502338_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a8648916c3fae4cfb8992521702b4ec4.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin raporunu açıkladı. Raporda, Sındırgı Depremi’ndeki yapısal hasarların geçmişteki depremlerle benzerlik gösterdiği vurgulandı.
AFAD, 10 Ağustos’ta Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından hazırlanan raporu kamuoyuyla paylaştı.
Raporda, 28 Eylül’e kadar 11 bini aşkın artçı sarsıntı meydana geldiği, bunlardan 44’ünün 4 ila 5 büyüklüğünde olduğu aktarıldı. Çalışmalarda, Balıkesir’de 901, Manisa’da ise 135 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık durumda olduğu tespit edildi.
AFAD, artçıların büyük oranda aynı fay hattı üzerinde yoğunlaştığını ve yapısal hasarların geçmiş depremlerdeki tabloyla benzerlik taşıdığını açıkladı. Ayrıca, 1900’den bu yana bölgede 7.2 büyüklüğüne ulaşan 1464 depremin kaydedildiği bilgisi verildi.