'HGS borcunuz, teslim alınmamış kargonuz var' mesajına dikkat: 900 milyon lira hesap hareketi tespit edildi

PTT-HGS ismi ve logosuyla sahte internet sitesi kurup yanıltıcı SMS'lerle vatandaşları dolandıran 10 şüpheli tutuklandı. 900 milyon lira hesap hareketi tespit... 04.10.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/04/1099922506_0:0:980:551_1920x0_80_0_0_73fda4dc9f21fa3a57e223b3b73bd913.png
'HGS borcunuz, teslim alınmamış kargonuz var' mesajı göndererek dolandırıcılık yapan 12 şüpheli yakalandı.'HGS borcunuz var' ve 'Teslim alınmamış kargonuz var'İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "PTT" ve "HGS" adını kullanarak yanıltıcı SMS'ler gönderen, sahte internet siteleri oluşturan 12 şüphelinin yakalandığını duyurdu.Yerlikaya'nın NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşıma göre, İstanbul merkezli olmak üzere İzmir, Van, Elazığ, Bingöl ve Hakkari'de "bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik operasyonlar düzenlendi.Şüphelilerin banka hesaplarında 900 milyon liraŞüphelilerin bankalardaki hesap hareketlerinin toplamının 900 milyon lirayı bulduğu belirlendi."Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçu kapsamında şüphelilere ait 200 banka ve 30 kripto hesabına el konuldu.10 kişi tutuklandıYakalananlardan 10'u tutuklandı, diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.
2025
'HGS borcunuz, teslim alınmamış kargonuz var' mesajı göndererek dolandırıcılık yapan 12 şüpheli yakalandı.
'HGS borcunuz var' ve 'Teslim alınmamış kargonuz var'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "PTT" ve "HGS" adını kullanarak yanıltıcı SMS'ler gönderen, sahte internet siteleri oluşturan 12 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Yerlikaya'nın NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşıma göre, İstanbul merkezli olmak üzere İzmir, Van, Elazığ, Bingöl ve Hakkari'de "bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik operasyonlar düzenlendi.
Şüphelilerin banka hesaplarında 900 milyon lira
Şüphelilerin bankalardaki hesap hareketlerinin toplamının 900 milyon lirayı bulduğu belirlendi.
"Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçu kapsamında şüphelilere ait 200 banka ve 30 kripto hesabına el konuldu.
Yakalananlardan 10'u tutuklandı, diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.