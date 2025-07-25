https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/skuterli-dolandirici-yakalandi-5-milyon-liralik-vurgun-yaptilar-1098135609.html

Skuterli dolandırıcı yakalandı: 5 milyon liralık vurgun yaptılar

Skuterli dolandırıcı yakalandı: 5 milyon liralık vurgun yaptılar

Sputnik Türkiye

Kendisini polis veya savcı olarak tanıtarak 5 milyon liralık vurgun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlının, para ve ziynet eşyalarını skuter ile... 25.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-25T11:45+0300

2025-07-25T11:45+0300

2025-07-25T11:45+0300

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İstanbul'da telefonla kendilerini 'polis veya savcı' diye tanıtarak iki kişiyi arayarak 5 milyon liralık ziynet eşyası ve paralarını aldıkları iddiasıyla üç kişi gözaltına alındı. Polisin yaptığı incelemelerde, zanlılardan birinin ziynet eşyası ve paraları almak için mağdurların yanına skuterle gittiği anlar ortaya çıktı. 5 milyon liralık vurgun yaptılarAsayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Şişli ve Sarıyer'de 2 mağdurun, cep telefonuyla arayıp kendilerini polis veya savcı olarak tanıtan bazı kişilerce çeşitli bahanelerle dolandırılıp 5 milyon liralık ziynet eşyası ve paralarının alındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin adres ve kimliklerini belirledi. Mağdurları cep telefonuyla arayan ve ziynet eşyasını skuterle yanlarına giderek teslim aldığı belirlenen zanlı, şehirlerarası otobüsle kaçmaya çalışırken yakalandı.Polisi görünce balkondan kaçmaya çalıştıDiğer 2 şüphelinin de Pendik'te bir evde kaldığını belirleyen ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda, polisin geldiğini fark eden şüphelilerden biri balkondan kaçmaya çalışırken yakalandı. Diğer şüpheli de ekiplerce gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 6 cep telefonu, 1 sahte pasaport, 1 hassas terazi ele geçirildi. Üç şüpheli tutuklandı.

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