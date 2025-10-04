https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/arne-slot-baris-alper-yilmazi-hedef-aldi-hayatinin-en-agir-darbesini-almis-gibi-1099899875.html
Arne Slot, Barış Alper Yılmaz'ı hedef aldı: 'Hayatının en ağır darbesini almış gibi'
Liverpool Menajeri Arne Slot, Chelsea deplasmanı öncesi basına açıklamalarda bulunarak takımın son maçını ve Barış Alper Yılmaz’ın penaltı pozisyonunu... 04.10.2025, Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Liverpool'da gündem Barış Alper Yılmaz oldu.Chelsea maçı öncesi basına konuşan Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, “Biz aslında bundan çok daha iyiyiz. Hugo Ekitike, kaleciyle karşı karşıya kalsa bile iki ya da üç kez omzundan çekiştirilmesine rağmen ayakta kalmak için çabalıyor. Oyuncularımızın çoğu da aynı şekilde mücadele ediyor. Fakat bir dakika sonra diğer ceza sahasında bir oyuncu (Barış Alper Yılmaz) en ufak temasta sanki hayatının en ağır darbesini almış gibi yere düşüyor ve hakem penaltı kararı veriyor” dedi.Sarı kırmızılı takımın etkili oyununu öven Liverpool Menajeri Arne Slot ligde kalan maçlara odaklandıkların belirtti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Liverpool'da gündem Barış Alper Yılmaz oldu.
Chelsea maçı öncesi basına konuşan Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, “Biz aslında bundan çok daha iyiyiz. Hugo Ekitike, kaleciyle karşı karşıya kalsa bile iki ya da üç kez omzundan çekiştirilmesine rağmen ayakta kalmak için çabalıyor. Oyuncularımızın çoğu da aynı şekilde mücadele ediyor. Fakat bir dakika sonra diğer ceza sahasında bir oyuncu (Barış Alper Yılmaz) en ufak temasta sanki hayatının en ağır darbesini almış gibi yere düşüyor ve hakem penaltı kararı veriyor” dedi.
Sarı kırmızılı takımın etkili oyununu öven Liverpool Menajeri Arne Slot ligde kalan maçlara odaklandıkların belirtti.