Galatasaray, Liverpool'u 1-0 yendi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahneye çıkan Galatasaray, dev rakibi Liverpool’u 1-0 mağlup ederek bu sezon Avrupa’daki ilk galibiyetini elde etti. 01.10.2025, Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Galatasaray, Rams Park’ta ağırladığı İngiliz devi Liverpool’u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibin tek golü, 16. dakikada kazanılan penaltıyı ağlarla buluşturan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’den geldi.Maç boyunca kontrolü elinde tutan Galatasaray, Liverpool’un tehlikeli ataklarını kaleci Uğurcan Çakır ve savunma oyuncularıyla önledi. Özellikle ikinci yarıda Osimhen’in net fırsatı kaleci Alisson tarafından önlendi, Liverpool’un VAR’dan dönen penaltı itirazı ise sonuçsuz kaldı.Galatasaray, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi’ndeki puanını 3’e yükseltti. Sarı-kırmızılılar, bir sonraki maçında İstanbul’da Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’i ağırlayacak.

