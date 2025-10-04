3I/ATLAS Dünya’ya yaklaşıyor, NASA acil gözlem başlatmıştı: 'Sonuçlar açıklanmak üzere, çığır açıcı bilgiler alacağız'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/3iatlas-dunyaya-yaklasiyor-nasa-acil-gozlem-baslatmisti-sonuclar-aciklanmak-uzere-cigir-acici-1099910601.html

Yıldızlararası kuyruklu yıldız 3I/ATLAS, Mars ve Jüpiter yörüngesindeki uzay araçları tarafından ilk kez bu kadar yakın gözlemlenecek. NASA ve ESA, 3I/ATLAS’ın... 04.10.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0a/1092550168_0:234:824:698_1920x0_80_0_0_5a306576c142e0d176a15dfb9736f4bc.png

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geçtiğimiz yıl keşfedilen yıldızlararası kuyruklu yıldız 3I/ATLAS’ı gözlemlemek için kolları sıvadı. Saatte yaklaşık 219.000 km hızla hareket eden bu gök cismi, Temmuz 2025’te Şili’deki ATLAS teleskopu tarafından keşfedilmişti.Dünya’dan görülmesi zor3I/ATLAS, Eylül 2025’ten sonra Güneş’e çok yaklaşacağı için Dünya’dan görünmez hale gelecek. Ancak Mars ve Jüpiter görevlerinde kullanılan uzay araçları, kuyruklu yıldızı Dünya’dan görülemese bile gerçek zamanlı olarak takip edebilecek.Mars ve Jüpiter üzerinden tarihi gözlemESA, 1-7 Ekim arasında Mars Express ve ExoMars Trace Gas Orbiter uzay araçlarının, kuyruklu yıldızın Mars’a yakın geçişini gözlemleyeceğini açıkladı. Özellikle 3 Ekim 2025’te, 3I/ATLAS ile Mars yörüngesindeki araç arasındaki mesafe sadece 30 milyon kilometreye düşecek.Aynı zamanda NASA’nın Psyche görevi, Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağından kuyruklu yıldızı izleyecek.Günberi döneminde en kritik anKasım ayında ise ESA’nın JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) görevi devreye girecek. Kuyruklu yıldızın günberi (perihelion) döneminde, Güneş’e en yakın noktada gözlemler yapılacak. Bu sırada buzlar hızla buharlaşacak, kuyruklu yıldızın kuyruğu yoğun gaz ve toz yayacak. Böylece kimyasal bileşimi ve çekirdek aktivitesi hakkında en değerli veriler elde edilecek.Dünya’ya en yakın geçiş Aralık’ta3I/ATLAS, Aralık 2025’te Dünya’ya en yakın konumuna ulaşacak. Bu sırada yaklaşık 269 milyon kilometre mesafeden geçiş yapacak. Uzmanlara göre bu nadir gözlem, kuyruklu yıldızların Güneş Sistemi dışındaki kardeşleriyle benzerliklerini ortaya çıkarabilir.🌌 3I/ATLAS’ın Mars ve Jüpiter üzerinden yapılacak gözlemleri, bilim dünyası için tarihi bir dönüm noktası olacak. Hem NASA hem ESA, bu fırsatı “önümüzdeki yılların en büyük gökbilim olaylarından biri” olarak tanımlıyor.

