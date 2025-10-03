Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Trump yönetimi, yaklaşık 100 askeri avukatı geçici göçmenlik yargıcı olarak görevlendirdi
Trump yönetimi, yaklaşık 100 askeri avukatı geçici göçmenlik yargıcı olarak görevlendirdi
ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, 100 civarında Ulusal Muhafızlar ve Ordu Yedek Kuvvetleri avukatını geçici göçmenlik hakimi olarak atadı. 03.10.2025, Sputnik Türkiye
Trump yönetimince Ulusal Muhafızlar ve Ordu Yedek Kuvvetleri avukatlarına 3 Eylül 2025'te gönderilen elektronik postada, yaklaşık 100 ordu avukatının geçici göçmenlik yargıcı olarak görevlendirildiği ve 50'sinin eğitimlerinin hemen ardından yaklaşık altı aylık bir göreve başlayacağı belirtildi.Söz konusu elektronik postada göreve ilişkin ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı kaydedilerek, "Bu görev, yüksek tempolu, ulusal öneme sahip bir ortamda adli deneyim kazanma fırsatı sunuyor" ifadesi kullanıldı.Trump yönetimi, toplamda 600 askeri avukatın göçmenlik mahkemelerinde görev almasını hedefliyor.Dava sayısı son 4 yılda 3.4 milyon olduBir grup ordu avukatının 6 Ekim 2025'te, diğer grubun ise önümüzdeki aylarda söz konusu göreve ilişkin eğitime başlaması planlanıyor.ABD’de göçmenlik mahkemelerindeki dava sayısı, son dört yılda iki katına çıkarak 3.4 milyona ulaştığı ve bu yoğunluk nedeniyle yargıç başına yüzlerce hatta binlerce dosya düştüğü kaydediliyor.
Trump yönetimi, yaklaşık 100 askeri avukatı geçici göçmenlik yargıcı olarak görevlendirdi

ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, 100 civarında Ulusal Muhafızlar ve Ordu Yedek Kuvvetleri avukatını geçici göçmenlik hakimi olarak atadı.
Trump yönetimince Ulusal Muhafızlar ve Ordu Yedek Kuvvetleri avukatlarına 3 Eylül 2025'te gönderilen elektronik postada, yaklaşık 100 ordu avukatının geçici göçmenlik yargıcı olarak görevlendirildiği ve 50'sinin eğitimlerinin hemen ardından yaklaşık altı aylık bir göreve başlayacağı belirtildi.
Söz konusu elektronik postada göreve ilişkin ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı kaydedilerek, "Bu görev, yüksek tempolu, ulusal öneme sahip bir ortamda adli deneyim kazanma fırsatı sunuyor" ifadesi kullanıldı.
Trump yönetimi, toplamda 600 askeri avukatın göçmenlik mahkemelerinde görev almasını hedefliyor.

Dava sayısı son 4 yılda 3.4 milyon oldu

Bir grup ordu avukatının 6 Ekim 2025'te, diğer grubun ise önümüzdeki aylarda söz konusu göreve ilişkin eğitime başlaması planlanıyor.
ABD’de göçmenlik mahkemelerindeki dava sayısı, son dört yılda iki katına çıkarak 3.4 milyona ulaştığı ve bu yoğunluk nedeniyle yargıç başına yüzlerce hatta binlerce dosya düştüğü kaydediliyor.
