https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/trump-yonetimi-yaklasik-100-askeri-avukati-gecici-gocmenlik-yargici-olarak-gorevlendirdi-1099875079.html

Trump yönetimi, yaklaşık 100 askeri avukatı geçici göçmenlik yargıcı olarak görevlendirdi

Trump yönetimi, yaklaşık 100 askeri avukatı geçici göçmenlik yargıcı olarak görevlendirdi

Sputnik Türkiye

ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, 100 civarında Ulusal Muhafızlar ve Ordu Yedek Kuvvetleri avukatını geçici göçmenlik hakimi olarak atadı. 03.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-03T10:52+0300

2025-10-03T10:52+0300

2025-10-03T10:52+0300

dünya

donald trump

abd

ice

askeri yargı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099874415_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_b87c8f1766a64971886f0c6096f5d0b1.jpg

Trump yönetimince Ulusal Muhafızlar ve Ordu Yedek Kuvvetleri avukatlarına 3 Eylül 2025'te gönderilen elektronik postada, yaklaşık 100 ordu avukatının geçici göçmenlik yargıcı olarak görevlendirildiği ve 50'sinin eğitimlerinin hemen ardından yaklaşık altı aylık bir göreve başlayacağı belirtildi.Söz konusu elektronik postada göreve ilişkin ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı kaydedilerek, "Bu görev, yüksek tempolu, ulusal öneme sahip bir ortamda adli deneyim kazanma fırsatı sunuyor" ifadesi kullanıldı.Trump yönetimi, toplamda 600 askeri avukatın göçmenlik mahkemelerinde görev almasını hedefliyor.Dava sayısı son 4 yılda 3.4 milyon olduBir grup ordu avukatının 6 Ekim 2025'te, diğer grubun ise önümüzdeki aylarda söz konusu göreve ilişkin eğitime başlaması planlanıyor.ABD’de göçmenlik mahkemelerindeki dava sayısı, son dört yılda iki katına çıkarak 3.4 milyona ulaştığı ve bu yoğunluk nedeniyle yargıç başına yüzlerce hatta binlerce dosya düştüğü kaydediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/abd-ic-guvenlik-bakanligi-gocmen-politikalari-sonrasi-2-milyondan-fazla-yasa-disi-gocmen-ulkeyi-1099629404.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, abd, ice, askeri yargı