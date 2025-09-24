https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/abd-ic-guvenlik-bakanligi-gocmen-politikalari-sonrasi-2-milyondan-fazla-yasa-disi-gocmen-ulkeyi-1099629404.html

ABD İç Güvenlik Bakanlığı: Göçmen politikaları sonrası 2 milyondan fazla yasa dışı göçmen ülkeyi terk etti

ABD İç Güvenlik Bakanlığı: Göçmen politikaları sonrası 2 milyondan fazla yasa dışı göçmen ülkeyi terk etti

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasından bu yana 2 milyonu aşkın yasa dışı göçmenin ülkeden ayrıldığını açıkladı... 24.09.2025

ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasından bu yana ülkeden ayrılan yasa dışı göçmenlere ilişkin verileri paylaşıldı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından yapılan açıklamada, Trump’ın ocak ayında ikinci kez göreve gelmesinden sonra uygulanan sıkı göçmenlik denetimleri sonucunda 2 milyonu aşkın göçmenin ülkeyi terk ettiği belirtildi.Verilere göre, bu kişilerden yaklaşık 1.6 milyonu kendi isteğiyle ayrılırken, 400 binden fazlası resmi olarak sınır dışı edildi. Açıklamada, 2025’in sonuna kadar yaklaşık 600 bin kişinin daha sınır dışı edilmesinin öngörüldüğü bildirildi.ABD'ye göç yüzde 97 oranında azaldıAyrıca, Birleşmiş Milletler tarafından yapılan bir çalışmanın, Trump döneminin göçmen karşıtı politikalarının yürürlüğe girmesiyle birlikte Orta Amerika’dan ABD’ye göçün yüzde 97 oranında azaldığını ortaya koyduğu kaydedildi.İç Güvenlik Bakan Yardımcısı Tricia McLaughlin, “En kötü suçluları hedef alan sıkılaştırılmış göçmenlik denetimleri, her gün sokaklarımızdan daha fazla suçlu yasa dışı göçmeni uzaklaştırıyor ve yasa dışı şekilde ülkemizde bulunan herkese net bir mesaj gönderiyor: Kendi isteğinizle ayrılın yoksa tutuklanıp sınır dışı edileceksiniz” ifadelerini kullandı.Trump yönetimi, göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle selefi Joe Biden döneminde getirilen “çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık” uygulamalarını iptal etmiş, daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı sağlayan CBP One uygulamasını sonlandırmıştı. Trump ayrıca, ülkeye düzensiz giren “suçlu göçmenlerin” gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi’nde 30 bin kişilik bir tesisin hazırlanması talimatını vermişti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise tesisin “göçmenler için mükemmel bir alan” olduğunu savunmuştu.

