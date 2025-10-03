Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/trump-2026da-sadece-hayatta-kalmak-istiyorum-1099868161.html
Trump: 2026'da sadece hayatta kalmak istiyorum
Trump: 2026'da sadece hayatta kalmak istiyorum
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, 2026 yılı planının hayatta kalmak olduğunu söyledi. 03.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-03T02:43+0300
2025-10-03T02:43+0300
dünya
abd
donald trump
abd kongresi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099797019_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b6c35b9fdf434ca6cebd798e829392b8.jpg
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, 2026 yılına ilişkin planının yalnızca bu yılı atlatmak olduğunu söyledi.Trump, 2026 yılı planları ve seçim kampanyasına katılıp bazı adaylara yardım etmeyi düşünüp düşünmediği sorulduğunda, "Hayatta kalmak istiyorum" diyerek, siyasette yaşananların 'çılgınca' olduğunu ifade etti.Trump, şöyle konuştu:Ayrıca Trump, ABD'nin gümrük vergilerinden bugüne kadar 200 milyar dolar gelir elde ettiğini, yıllık hedefin ise 1 trilyon dolar olduğunu söyledi.ABD ara seçimleri 7 Nisan 2026 ile 3 Kasım 2026 tarihleri ​​arasında yapılacak. Başkanlık seçiminden iki yıl sonra yapılacak olan bu seçimler, ABD Kongresi'nin her iki kanadının yapısını belirleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/misirdan-trumpin-gazze-planina-temkinli-destek-doldurulmasi-gereken-bosluklar-var-1099866641.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099797019_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_6ce1643159ae8147c350b61e19daa2fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, abd kongresi
abd, donald trump, abd kongresi

Trump: 2026'da sadece hayatta kalmak istiyorum

02:43 03.10.2025
© Yasin ÖztürkTrump- Beyaz Saray
Trump- Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2025
© Yasin Öztürk
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, 2026 yılı planının hayatta kalmak olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, 2026 yılına ilişkin planının yalnızca bu yılı atlatmak olduğunu söyledi.
Trump, 2026 yılı planları ve seçim kampanyasına katılıp bazı adaylara yardım etmeyi düşünüp düşünmediği sorulduğunda, "Hayatta kalmak istiyorum" diyerek, siyasette yaşananların 'çılgınca' olduğunu ifade etti.
Trump, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz, bu çılgın Demokratların kullandığı söylem çok tehlikeli. Siyaseti çok tehlikeli hale getirdiler. Ve biz, bizim yapacağımız işten çok memnun kalacaksınız"

Ayrıca Trump, ABD'nin gümrük vergilerinden bugüne kadar 200 milyar dolar gelir elde ettiğini, yıllık hedefin ise 1 trilyon dolar olduğunu söyledi.
ABD ara seçimleri 7 Nisan 2026 ile 3 Kasım 2026 tarihleri ​​arasında yapılacak. Başkanlık seçiminden iki yıl sonra yapılacak olan bu seçimler, ABD Kongresi'nin her iki kanadının yapısını belirleyecek.
Mısır bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2025
İsrail- Filistin çatışması
Mısır’dan Trump’ın Gazze planına temkinli destek: 'Doldurulması gereken boşluklar var'
Dün, 23:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала