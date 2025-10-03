https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/trump-2026da-sadece-hayatta-kalmak-istiyorum-1099868161.html

Trump: 2026'da sadece hayatta kalmak istiyorum

Trump: 2026'da sadece hayatta kalmak istiyorum

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, 2026 yılı planının hayatta kalmak olduğunu söyledi. 03.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-03T02:43+0300

2025-10-03T02:43+0300

2025-10-03T02:43+0300

dünya

abd

donald trump

abd kongresi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099797019_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b6c35b9fdf434ca6cebd798e829392b8.jpg

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, 2026 yılına ilişkin planının yalnızca bu yılı atlatmak olduğunu söyledi.Trump, 2026 yılı planları ve seçim kampanyasına katılıp bazı adaylara yardım etmeyi düşünüp düşünmediği sorulduğunda, "Hayatta kalmak istiyorum" diyerek, siyasette yaşananların 'çılgınca' olduğunu ifade etti.Trump, şöyle konuştu:Ayrıca Trump, ABD'nin gümrük vergilerinden bugüne kadar 200 milyar dolar gelir elde ettiğini, yıllık hedefin ise 1 trilyon dolar olduğunu söyledi.ABD ara seçimleri 7 Nisan 2026 ile 3 Kasım 2026 tarihleri ​​arasında yapılacak. Başkanlık seçiminden iki yıl sonra yapılacak olan bu seçimler, ABD Kongresi'nin her iki kanadının yapısını belirleyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/misirdan-trumpin-gazze-planina-temkinli-destek-doldurulmasi-gereken-bosluklar-var-1099866641.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, abd kongresi