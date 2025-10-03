Trump: 2026'da sadece hayatta kalmak istiyorum

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/trump-2026da-sadece-hayatta-kalmak-istiyorum-1099868161.html
03.10.2025
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, 2026 yılına ilişkin planının yalnızca bu yılı atlatmak olduğunu söyledi.Trump, 2026 yılı planları ve seçim kampanyasına katılıp bazı adaylara yardım etmeyi düşünüp düşünmediği sorulduğunda, "Hayatta kalmak istiyorum" diyerek, siyasette yaşananların 'çılgınca' olduğunu ifade etti.Trump, şöyle konuştu:Ayrıca Trump, ABD'nin gümrük vergilerinden bugüne kadar 200 milyar dolar gelir elde ettiğini, yıllık hedefin ise 1 trilyon dolar olduğunu söyledi.ABD ara seçimleri 7 Nisan 2026 ile 3 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak. Başkanlık seçiminden iki yıl sonra yapılacak olan bu seçimler, ABD Kongresi'nin her iki kanadının yapısını belirleyecek.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, 2026 yılına ilişkin planının yalnızca bu yılı atlatmak olduğunu söyledi.
Trump, 2026 yılı planları ve seçim kampanyasına katılıp bazı adaylara yardım etmeyi düşünüp düşünmediği sorulduğunda, "Hayatta kalmak istiyorum" diyerek, siyasette yaşananların 'çılgınca' olduğunu ifade etti.
"Biliyorsunuz, bu çılgın Demokratların kullandığı söylem çok tehlikeli. Siyaseti çok tehlikeli hale getirdiler. Ve biz, bizim yapacağımız işten çok memnun kalacaksınız"
Ayrıca Trump, ABD'nin gümrük vergilerinden bugüne kadar 200 milyar dolar gelir elde ettiğini, yıllık hedefin ise 1 trilyon dolar olduğunu söyledi.
ABD ara seçimleri 7 Nisan 2026 ile 3 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak. Başkanlık seçiminden iki yıl sonra yapılacak olan bu seçimler, ABD Kongresi'nin her iki kanadının yapısını belirleyecek.