İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Mısır’dan Trump’ın Gazze planına temkinli destek: 'Doldurulması gereken boşluklar var'
Mısır’dan Trump’ın Gazze planına temkinli destek: 'Doldurulması gereken boşluklar var'
Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Trump’ın Gazze ateşkes planını memnuniyetle karşıladıklarını ancak yönetim ve güvenlik konularında doldurulması gereken... 02.10.2025, Sputnik Türkiye
Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze için sunduğu ateşkes planına temkinli yaklaştıklarını belirterek, planda doldurulması gereken birçok boşluk bulunduğunu söyledi.Fransa’nın başkenti Paris’te katıldığı bir panelde konuşan Abdulati, Trump’ın girişimini memnuniyetle karşıladıklarını ancak özellikle yönetim ve güvenlik düzenlemeleri açısından daha fazla tartışmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.Gazze planının uygulanabilir olduğunu ancak çeşitli aktörlerin katılımını gerektirdiğini kaydeden Abdulati, Mısır’ın şu anda Hamas’la temas halinde olduğunu ifade etti.Abdulati, “Trump’ın planına olumlu yanıt vermesi için Hamas’ı ikna etmeye çalışıyoruz” diyerek, planın başarılı olabilmesi için taraflar arasında diyalog ve netlik gerektiğini belirtti.Abdulati ayrıca, her ne koşulda olursa olsun Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının zorla yerinden edilmesine izin vermeyeceklerini açıkça ifade etti.
60
2025
Mısır’dan Trump’ın Gazze planına temkinli destek: 'Doldurulması gereken boşluklar var'

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Trump’ın Gazze ateşkes planını memnuniyetle karşıladıklarını ancak yönetim ve güvenlik konularında doldurulması gereken birçok boşluk bulunduğunu söyledi.
Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze için sunduğu ateşkes planına temkinli yaklaştıklarını belirterek, planda doldurulması gereken birçok boşluk bulunduğunu söyledi.
Fransa’nın başkenti Paris’te katıldığı bir panelde konuşan Abdulati, Trump’ın girişimini memnuniyetle karşıladıklarını ancak özellikle yönetim ve güvenlik düzenlemeleri açısından daha fazla tartışmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.
Gazze planının uygulanabilir olduğunu ancak çeşitli aktörlerin katılımını gerektirdiğini kaydeden Abdulati, Mısır’ın şu anda Hamas’la temas halinde olduğunu ifade etti.
Abdulati, “Trump’ın planına olumlu yanıt vermesi için Hamas’ı ikna etmeye çalışıyoruz” diyerek, planın başarılı olabilmesi için taraflar arasında diyalog ve netlik gerektiğini belirtti.
Abdulati ayrıca, her ne koşulda olursa olsun Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının zorla yerinden edilmesine izin vermeyeceklerini açıkça ifade etti.
