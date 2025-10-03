Samsunspor, Legia Varşova’yı 1-0 mağlup etti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/samsunspor-legia-varsovayi-1-0-maglup-etti-1099867130.html
UEFA Konferans Ligi ilk hafta karşılaşmasında Samsunspor, Legia Varşova’ya konuk oldu.Maçın başında hızlı ataklarla etkili olan Samsunspor, 4. dakikada Musaba’nın sol çaprazdan sert şutunu kale direğinin dibinden auta gönderdi. Ardından 5. dakikada Colak’ın ceza sahası önünden attığı sert şut yan ağlarda kaldı. 10. dakikada ise Mouandilmadji’nin pasıyla topu yaklaşık 40 metre süren Musaba, ceza sahası içinde kaleci Tobiasz’ı geçerek topu ağlarla buluşturdu ve skoru 1-0’a taşıdı.Maç boyunca başka gol olmayınca Samsunspor, ilk hafta maçında galip gelmeyi başardı.
00:10 03.10.2025 (güncellendi: 00:11 03.10.2025)
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi ilk hafta karşılaşmasında Polonya temsilcisi Legia Varşova’yı 1-0 mağlup ederek avantajlı bir başlangıç yaptı.
UEFA Konferans Ligi ilk hafta karşılaşmasında Samsunspor, Legia Varşova’ya konuk oldu.
Maçın başında hızlı ataklarla etkili olan Samsunspor, 4. dakikada Musaba’nın sol çaprazdan sert şutunu kale direğinin dibinden auta gönderdi. Ardından 5. dakikada Colak’ın ceza sahası önünden attığı sert şut yan ağlarda kaldı.
10. dakikada ise Mouandilmadji’nin pasıyla topu yaklaşık 40 metre süren Musaba, ceza sahası içinde kaleci Tobiasz’ı geçerek topu ağlarla buluşturdu ve skoru 1-0’a taşıdı.
Maç boyunca başka gol olmayınca Samsunspor, ilk hafta maçında galip gelmeyi başardı.