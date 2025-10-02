https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/fenerbahce-avrupa-liginde-nicei-2-1-maglup-etti-1099861022.html

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Nice'i 2-1 mağlup etti

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Nice'i 2-1 mağlup etti

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında konuk ettiği Fransız ekibi Nice'i 2-1 yenen Fenerbahçe ilk puanlarını elde etti. 02.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-02T21:47+0300

2025-10-02T21:47+0300

2025-10-02T22:03+0300

spor

uefa

fenerbahçe

nice (futbol takımı)

kerem aktürkoğlu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/02/1099860865_0:0:2359:1327_1920x0_80_0_0_4e330861f559d5a3eaa4dcc3b2ea659f.jpg

Chobani Stadı'nda Fenerbahçe-Nice karşılaşmasında 3. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle sarı lacivertliler öne geçti. Ataklarını sürdüren Fenerbahçe, yine Kerem'in 25. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı.Nice 34. dakikada penaltı kazandı. Fransız temsilci 37. dakikada Carlos'un golüyle farkı 1'e indirdi. Fenerbahçe, soyunma odasına 2-1 üstün gitti.İkinci yarıya düşük tempoda başlayan Fenerbahçe, topun hakimiyetini ise rakibine bırakmadı. Kalan bölümde oyun hakimiyetini elinde bulunduran sarı-lacivertliler sahadan 2-1 galip ayrıldı.Ligin ilk haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb'e mağlup olan Fenerbahçe, ilk puanlarını aldı.Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu sarı-lacivertli formayla ilk gollerini attı.Yeni takımıyla 3'ü lig 1'i UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 4 karşılaşmada forma giyen Kerem, gol üretmeyi başaramamıştı.Kerem Aktürkoğlu tarihe geçtiFenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertlilerin tarihine geçti.Karşılaşma öncesinde Avrupa'da 398 golü bulunan Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, kaydettiği 2 golle sarı-lacivertli kulübün bu arenada 400. golüne imza attı.Başkan Saran'a tribünlerden destekFenerbahçeli taraftarlar, kulüp başkanı Sadettin Saran lehine tezahüratlarda bulundu.Taraftarlar, "Oley oley Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran" şeklinde tempo tuttu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/sampiyonlar-liginde-haftanin-11i-aciklandi-listeye-turk-oyuncu-da-girdi-1099855824.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uefa, fenerbahçe, nice (futbol takımı), kerem aktürkoğlu