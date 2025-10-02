Türkiye
Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Nice'i 2-1 mağlup etti
21:47 02.10.2025 (güncellendi: 22:03 02.10.2025)
© AA / Serhat ÇağdaşUEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe ile Nice takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı
© AA / Serhat Çağdaş
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında konuk ettiği Fransız ekibi Nice'i 2-1 yenen Fenerbahçe ilk puanlarını elde etti.
Chobani Stadı'nda Fenerbahçe-Nice karşılaşmasında 3. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle sarı lacivertliler öne geçti. Ataklarını sürdüren Fenerbahçe, yine Kerem'in 25. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı.
Nice 34. dakikada penaltı kazandı. Fransız temsilci 37. dakikada Carlos'un golüyle farkı 1'e indirdi. Fenerbahçe, soyunma odasına 2-1 üstün gitti.
İkinci yarıya düşük tempoda başlayan Fenerbahçe, topun hakimiyetini ise rakibine bırakmadı. Kalan bölümde oyun hakimiyetini elinde bulunduran sarı-lacivertliler sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Ligin ilk haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb'e mağlup olan Fenerbahçe, ilk puanlarını aldı.
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu sarı-lacivertli formayla ilk gollerini attı.
Yeni takımıyla 3'ü lig 1'i UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 4 karşılaşmada forma giyen Kerem, gol üretmeyi başaramamıştı.

Kerem Aktürkoğlu tarihe geçti

Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertlilerin tarihine geçti.
Karşılaşma öncesinde Avrupa'da 398 golü bulunan Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, kaydettiği 2 golle sarı-lacivertli kulübün bu arenada 400. golüne imza attı.

Başkan Saran'a tribünlerden destek

Fenerbahçeli taraftarlar, kulüp başkanı Sadettin Saran lehine tezahüratlarda bulundu.
Taraftarlar, "Oley oley Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran" şeklinde tempo tuttu.
