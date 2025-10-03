https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/rus-ordusu-ukraynadaki-askeri-sanayi-isletmelerine-yogun-saldiri-duzenledi-tum-hedefler-imha-edildi-1099883686.html

Rus ordusu Ukrayna'daki askeri sanayi işletmelerine yoğun saldırı düzenledi: Tüm hedefler imha edildi

Rus ordusu Ukrayna'daki askeri sanayi işletmelerine yoğun saldırı düzenledi: Tüm hedefler imha edildi

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekatı sürdüren Rus güçler, dün gece Ukrayna’nın silah sanayisi işletmelerini ve onları besleyen enerji altyapısını vurdu. 03.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-03T13:42+0300

2025-10-03T13:42+0300

2025-10-03T13:40+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/18/1095648155_0:36:1151:683_1920x0_80_0_0_6ffc993d143eacdd2078476fafc23bde.jpg

Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin dün gece Ukrayna'daki askeri sanayi işletmelerine ve onları besleyen enerji altyapısına yönelik uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçları ile yoğun saldırı düzenledi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, tüm hedeflerin imha edildiği kaydedildi.Özel askeri harekatın son bir haftasında yaşanan gelişmelerin özetini de sunan bakanlık, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin yüksek hassasiyetli silahlar ve SİHA'larla 5 grup bombardımanı düzenlendiğini bildirdi. Bombardımanlar sonucunda Ukrayna askeri sanayi işletmeleri, silah sanayisini besleyen enerji tesislerinin yanı sıra, Ukrayna ordusunun kullandığı demiryolu altyapısı, askeri hava üsleri, mühimmat depoları, insansız hücumbotlarının ve İHA’ların üretildiği ve depolandığı yerler ile Ukraynalı militanların ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi.Son bir haftada 7 yerleşim biriminin kontrolü Rus ordusunun kontrolüne geçerken Ukrayna ordusu, 10 bin 670'ten fazla askerini daha yitirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/daha-once-fransanin-alikoydugu-durdurdugu-tanker-serbest-yoluna-devam-ediyor-1099879586.html

rusya

ukrayna

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat