Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? 3 aylık enflasyon farkı belli oldu

Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? 3 aylık enflasyon farkı belli oldu

Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaşlarını doğrudan etkileyecek 3 aylık enflasyon farkı netleşti. SSK, Bağ-Kur ve memur... 03.10.2025

EMEKLİ VE MEMUR 3 AYLIK ENFLASYON FARKI SON DAKİKA | Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan eylül ayı enflasyon verileri, milyonlarca emeklinin ocak ayında alacağı zammı doğrudan etkileyecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl ocak ve temmuz dönemlerinde son 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Eylül verisiyle birlikte 3 aylık enflasyon farkı netleşti.Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme artışıMemur maaşları ve memur emeklilerinin aylıkları ise toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının toplamı üzerinden artırılıyor. 8. Dönem Toplu Sözleşme’ye göre memur maaşlarına:Ayrıca, 2026’nın ilk yarısında taban aylıklara 1000 TL ek artış uygulanacak. Bu rakamlar, enflasyon farkıyla birleşerek maaşlara yansıyacak.3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre eylül ayında enflasyon aylık yüzde 3.23 oldu. Temmuzda yüzde 2.06, ağustosta yüzde 2.04 olan enflasyonla birlikte 3 aylık enflasyon farkı yüzde 2.38 olarak gerçekleşti.SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları yalnızca enflasyon oranına endeksli. Temmuz 2025’ten Ocak 2026’ya kadar oluşacak 6 aylık enflasyon verileri, bu kesimin maaş zammını belirleyecek. İlk 3 ay için açıklanan enflasyon rakamları, ocakta alınacak zammın ipuçlarını veriyor.SGK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak?SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılın ikinci yarısında oluşan toplam 6 aylık enflasyona göre maaş zammı alıyor. Açıklanan verilere göre temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3 aylık dönemde enflasyon yüzde 7.50 oldu.Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 7.50 zam hakkı kazandı. Ancak ocak ayında net maaş artışı için ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon oranlarının da açıklanması beklenecek.2026’da memur ve memur emeklileri için zam oranıMemur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Eylül sonu itibarıyla toplam enflasyon yüzde 7.50 seviyesinde bulunurken, memur zammında belirleyici olan 3 aylık enflasyon farkı yüzde 2.38 oldu.Bu hesaplamalar doğrultusunda, memurlar ve memur emeklileri için eylül sonu itibarıyla oluşan yüzde 2.38 enflasyon farkına, 8. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında belirlenen yüzde 11’lik artışın eklenmesi halinde, ocak ayında toplamda yaklaşık yüzde 13.65 oranında kümülatif zam yapılması öngörülüyor.Ocak 2026’da memur ve memur emeklileri bu enflasyon farkına ek olarak yüzde 11 toplu sözleşme zammı alacak. Kesin rakam ise yılın son çeyreğine ait enflasyon verileriyle netleşecek.

