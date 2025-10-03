Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/enflasyon-rakamlari-belli-oldu-eylul-ayi-enflasyonu-aciklandi-1099872086.html
Enflasyon rakamları belli oldu: Eylül ayı enflasyonu açıklandı
Enflasyon rakamları belli oldu: Eylül ayı enflasyonu açıklandı
TÜİK eylül ayı enflasyonunu açıkladı. Eylül ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3.23 olurken, yıllık bazda yüzde 33.29 olarak gerçekleşti. 03.10.2025
2025-10-03T10:02+0300
2025-10-03T10:35+0300
ekonomi̇
tüi̇k
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
enflasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099872149_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_23405c2eb982ea73e00b6c4f027ac699.png
Eylül ayının enflasyon verileri açıklandı. Eylül ayı enflasyonu ne oldu?Eylül ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3.23 olurken, yıllık bazda yüzde 33.29 olarak gerçekleşti.Enflasyon aylık bazda nasıl bir grafik çiziyor? Ay ay enflasyon rakamları
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/ekim-ayi-kira-artis-orani-belli-oldu-1099872403.html
Enflasyon rakamları belli oldu: Eylül ayı enflasyonu açıklandı

10:02 03.10.2025 (güncellendi: 10:35 03.10.2025)
TÜİK eylül ayı enflasyonunu açıkladı. Eylül ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3.23 olurken, yıllık bazda yüzde 33.29 olarak gerçekleşti.
Eylül ayının enflasyon verileri açıklandı.

Eylül ayı enflasyonu ne oldu?

Eylül ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3.23 olurken, yıllık bazda yüzde 33.29 olarak gerçekleşti.

Enflasyon aylık bazda nasıl bir grafik çiziyor? Ay ay enflasyon rakamları

Ağustos ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2.04 olurken, yıllık bazda yüzde 32.95 olarak gerçekleşti.
Temmuz: Aylık enflasyon yüzde 2.06 arttı. Yıllık bazda ise 33.52 arttı.
Haziran: Enflasyon aylık bazda 1.37 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon yüzde 35.05 olarak tespit edildi.
Mayıs: Mayıs ayında aylık yüzde 1.53, yıllık yüzde 35.41 arttı.
Nisan: Nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3 arttı. Yıllık yüzde 37.86 oldu.
Mart: Enflasyon, martta aylık bazda yüzde 2.46 olurken yıllık bazda yüzde 38.1'e geriledi.
Şubat: Enflasyon, şubatta aylık bazda yüzde 2.27 olurken, yıllık bazda yüzde 39.05'e geriledi
Ocak: Enflasyon, ocakta aylık bazda yüzde 5.03 olurken yıllık bazda yüzde 42.12'ye geriledi.
EKONOMİ
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
10:13
