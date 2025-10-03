Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
HSK duyurdu: İstanbul'da üç adliyenin başsavcısı değişti
HSK duyurdu: İstanbul’da üç adliyenin başsavcısı değişti
Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) yayımladığı kararnameyle İstanbul’daki üç adliyede başsavcı değişikliğine gidildi. 03.10.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul’da üç adliyenin başsavcısı HSK kararnamesiyle değişti.Kararnameye göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na Fatih Dönmez, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na Barış Duman, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na ise Harun Bulut atandı.
17:57 03.10.2025 (güncellendi: 18:02 03.10.2025)
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yayımladığı kararnameyle İstanbul'daki üç adliyede başsavcı değişikliğine gidildi.
İstanbul'da üç adliyenin başsavcısı HSK kararnamesiyle değişti.
Kararnameye göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na Fatih Dönmez, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na Barış Duman, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na ise Harun Bulut atandı.
TÜRKİYE
HSK, Ayşe Barım'a tahliye kararı veren hakim hakkında soruşturma başlattı
19 Şubat, 11:18
