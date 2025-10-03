https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/hsk-duyurdu-istanbulda-uc-adliyenin-bassavcisi-degisti-1099894649.html
HSK duyurdu: İstanbul’da üç adliyenin başsavcısı değişti
HSK duyurdu: İstanbul’da üç adliyenin başsavcısı değişti
Sputnik Türkiye
Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) yayımladığı kararnameyle İstanbul’daki üç adliyede başsavcı değişikliğine gidildi. 03.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-03T17:57+0300
2025-10-03T17:57+0300
2025-10-03T18:02+0300
türki̇ye
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
hakim
hakim ve savcı yardımcılığı çalıştayı
hakim ve savcı lojmanları
nöbetçi hakim
hakim ve savcılar kurulu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101330/67/1013306763_0:119:1200:794_1920x0_80_0_0_51a7043798a0cf54e3e7593858ae6912.jpg
İstanbul’da üç adliyenin başsavcısı HSK kararnamesiyle değişti.Kararnameye göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na Fatih Dönmez, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na Barış Duman, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na ise Harun Bulut atandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/hsk-ayse-barima-tahliye-karari-veren-hakim-hakkinda-sorusturma-baslatti-1093795629.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101330/67/1013306763_71:0:1130:794_1920x0_80_0_0_daf0763bb9fb44b9fb1e0ce7153f93c2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hakimler ve savcılar kurulu (hsk), hakim, hakim ve savcı yardımcılığı çalıştayı, hakim ve savcı lojmanları, nöbetçi hakim, hakim ve savcılar kurulu
hakimler ve savcılar kurulu (hsk), hakim, hakim ve savcı yardımcılığı çalıştayı, hakim ve savcı lojmanları, nöbetçi hakim, hakim ve savcılar kurulu
HSK duyurdu: İstanbul’da üç adliyenin başsavcısı değişti
17:57 03.10.2025 (güncellendi: 18:02 03.10.2025)
Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) yayımladığı kararnameyle İstanbul’daki üç adliyede başsavcı değişikliğine gidildi.
İstanbul’da üç adliyenin başsavcısı HSK kararnamesiyle değişti.
Kararnameye göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na Fatih Dönmez, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na Barış Duman, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na ise Harun Bulut atandı.