HSK duyurdu: İstanbul’da üç adliyenin başsavcısı değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) yayımladığı kararnameyle İstanbul’daki üç adliyede başsavcı değişikliğine gidildi. 03.10.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul’da üç adliyenin başsavcısı HSK kararnamesiyle değişti.Kararnameye göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na Fatih Dönmez, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na Barış Duman, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na ise Harun Bulut atandı.

